"Согласие" возглавляет рейтинг партий в декабре — число сторонников выросло на 1,5%

В декабре лидерами рейтинга политических партий были "Согласие", "Новое Единство", а также и Союз зеленых и крестьян (СЗК) и Национальное объединение, которые поделили между собой третье место. Об этом свидетельствуют данные иследования SKDS, которое было проведено по заказу Латвийского телевидения.

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В декабре поддержку партии "Согласие" выразили 11% респондентов по сравнению с 9,5% в ноябре и 10% в октябре. Рейтинг "Нового Единства" упал на десятую процентного пункта и теперь составляет 7,7%. Третье место в рейтинге делят (СЗК) и Национальное объединение, которые набрали по 6,6%.

Рейтинг Национального объединения повысился на один процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем, а количество сторонников СЗК снизилось с 7,4%.

За четырьмя ведущими партиями в декабре следуют "Для развития/За!" (4,5%), "Прогрессивные" (3,7%) и Новая консервативная партия (3,4%).

В свою очередь 3% респондентов были готовы проголосовать за партию "Закон и порядок" Алдиса Гобземса, 2,7% — за Русский союз Латвии, 2,5% — за партию "Латвия на первом месте", основанную Айнаром Шлесерсом, еще 2,2% — за Латвийское объединение регионов.

По данным опроса SKDS, в декабре почти 23,6% респондентов заявили, что не знают, за кого голосовать. Это на неполных 5% меньше, чем в ноябре. Еще 19,4% заявили, что не будут участвовать в выборах.

Данные за декабрь показали, что восемь партий смогли бы преодолеть пятипроцентный барьер, который позволил бы пройти в Сейм, а четырем политическим силам могло бы не хватить поддержки избирателей.