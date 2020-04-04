"Согласие": выборы в Рижскую думу надо перенести на 2021 год
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"Эпидемиологи признают, что мы находимся только на начальной стадии распространения Covid-19, и мероприятия по ограничению заболеваемости придется продлевать и ужесточать. Поэтому это не самый подходящий момент для латвийских политиков переключиться на дебаты, чтобы получить власть в столице", — считает председатель Социал-демократической партии "Согласиe" Янис Урбанович.

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Руководитель СДП "Согласие" предлагает провести выборы в Рижскую думу вместе с выборами остальных самоуправлений в 2021 году.

Он напоминает, что в Англии и Франции муниципальные выборы из-за пандемии отменены, и призывает столь же ответственно действовать и правящим политикам Латвии.

"Ни у кого нет права из-за своих политических амбиций поставить под угрозу здоровье людей. К тому же сейчас иные, более важные приоритеты для расходования финансирования, которое выделено на проведение выборов", — указал политик.

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