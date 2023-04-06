Сокращается количество рома в Латвии; большая часть из них проживает в Курземе, Земгале и Латгале

В 2022 году в Латвии проживало 4784 представителя народности рома, что на 1859 человек меньше, чем в 2011 году. Однако доля рома среди всего населения осталась неизменной — 0,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Большинство рома проживает в Курземе (21,6%), Земгале (19,2%) и Латгале (20,0%), меньше всего — в Видземе (7,0%) и Риге (14,2%). Наибольшая доля рома среди населения приходится на Талсинский, Добельский и Аугшдаугавский края, где представители этой народности составляют 0,7% жителей. Среди городов государственного значения наибольшая доля рома проживает в Вентспилсе — 1,5% населения, за ним следует Екабпилс (0,8%).

В общине рома больше детей и молодежи, чем в среднем по Латвии. Если на начало 2022 года среди населения Латвии было 19% детей в возрасте до 18 лет и 81% взрослых, то среди рома доля детей несколько выше — 21%, а доля взрослых составляет 79%. Самые большие различия в доле молодежи — в целом среди жителей Латвии молодых людей в возрасте 15-24 лет 9%, но среди рома молодежи больше — 15%. В свою очередь, доля лиц старше 55 лет среди рома ниже (28%), чем среди всего населения страны (35%).

Рома чаще живут в больших домохозяйствах, состоящих не менее чем из шести человек — 13,6% домохозяйств рома состоят из шести и более человек. Между тем, в Латвии в среднем лишь 3,6% домохозяйств состоят из шести и более человек. В течение последних 11 лет, как и в обществе в целом, увеличивается доля домохозяйств рома, состоящих из одного человека.

В 2022 году в 44% или 1056 домохозяйств рома был хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Для сравнения, только в 26,1% всех латвийских домохозяйств есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. 13,7% домохозяйств рома имеют троих и более несовершеннолетних детей. В Латвии только 3,5% домохозяйств имеют троих и более несовершеннолетних детей.

Трое из пяти представителей рома проживают в домах без центрального отопления, в то время как в Латвии в среднем только каждый пятый житель не имеет центрального отопления дома. 45,3% рома не имели доступа к ванной или душевой в своем доме (в среднем 13,8% по Латвии). Рома также чаще живут в более старых домах. В 2021 году 43,6% рома проживали в зданиях, построенных до 1946 года (в среднем по Латвии — 20,2% населения).