Солдат погиб во время полевых тактических учений на Адажском полигоне

Военнослужащий Национальных вооруженных сил погиб в пятницу на военном полигоне в Адажи.

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На место происшествия были вызваны Скорая медицинская помощь и Государственная полиция. Между тем военно-медицинский персонал, который должен был обеспечивать учебно-полевой лагерь, также оказал первую помощь, но солдата не удалось реанимировать.

Солдат участвовал в занятиях низкой интенсивностью, не связанной с повышенным риском. В ходе следствия и экспертизы будут выяснены обстоятельства происшествия и причина гибели военнослужащего.

Военная полиция возбудила уголовное дело, по факту несчастного случая начато специальное и служебное расследования.

Национальные вооруженные силы выражают глубочайшие соболезнования родным, друзьям и однополчанам солдата.

О случившемся проинформированы родственники солдата. Вооруженные силы оказывают всю необходимую поддержку родственникам погибшего военнослужащего, в том числе психологическую и духовную.