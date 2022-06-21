Солдатам Национальных вооруженных сил Латвии поднимут зарплаты

Сегодня правительство решило, что, начиная с июля, солдаты Национальных вооруженных сил (NBS)будут получать увеличенное вознаграждение. Это произойдет благодаря изменениям в базовой зарплате и новой системе коэффициентов – зарплаты увеличатся в пределах 12-402 евро.

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Размер месячного оклада военнослужащего зависит от звания, выслуги лет и категории военного образования.

Сейчас актуально не только развитие возможностей NBS, но и привлечение персонала к профессиональной службе, считает министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Защита страны немыслима без ядра NBS — профессиональных и мотивированных солдатов, отметил он.