Солнечное затмение лучше всего будет видно на Колке
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10 июня во всем мире, в том числе в Латвии, можно будет наблюдать солнечное затмение. В Латвии затмение будет частичным, и сильнее всего оно будет выражено на Колке, сообщили агентству LETA в Латвийском астрономическом обществе и компании StarSpace.

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В Риге затмение начнется в 12:54. В максимальной фазе, которая придется на 14:02, будет закрыт 31% диаметра Солнца, а завершится оно в 15:09.

В других городах время может отличаться на несколько минут. В Лиепае затмение произойдет на шесть минут раньше, а максимальная фаза будет такой же, как в Риге. На Колке все случится на четыре минуты раньше, и на максимальной фазе будет закрыто 33% солнечного диаметра. Такой же максимальна фаза будет в Руйиене, а время событий будет совпадать с рижским. В Даугавпилсе все произойдет на пять минут позже, чем в Риге, а максимальная фаза будет меньше — 28%.

В Латвии частичные солнечные затмения можно наблюдать раз в 2-6 лет. Предыдущее затмение было 11 августа 2018 года, а следующее будет довольно скоро — 25 октября 2022 года, когда Луна закроет больше половины солнечного диаметра.

Полное солнечное затмение в Латвии случается крайне редко — последний раз оно было в 1954 году, а в следующий раз будет только в 2142 году.

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