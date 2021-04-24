Solo, duo и семьей: как безопасно провести сегодня Большую Толоку
Foto: LETA

В субботу, 24 апреля, в Латвии состоится ежегодная весенняя Большая Толока — вселатвийская уборка окружающей среды. В этом году из-за ситуации с Covid-19 участников субботника призывают соблюдать все требования предосторожности, установленные в стране, оставаться сознательными и участвовать в уборке и благоустройстве Латвии.

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При этом Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) напоминает о необходимости соблюдать требования эпидемиологической безопасности, установленные в стране, и призывает проводить толоки в соответствии с ограничениями, установленными на тот момент.

С целью позаботиться об окружающей среде, в том числе защитить себя, организаторы призывают устраивать индивидуальные — solo толоки, толоки вдвоем — duo толоки или толоки в пределах одного домохозяйства — "семейные толоки".

О Большой Толоке: Большая Толока — это негосударственное движение в Латвии, которое с 2008 года не только ежегодно организует толоки по всей стране, но также реализует различные проекты, направленные на информирование и просвещение общества по вопросам защиты окружающей среды.

Больше информации о проведении толоки в 2021 году, рекомендациях для участников толоки и возможностях участия доступно на сайте Большой Толоки www.talkas.lv.

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