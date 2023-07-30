Солярии больше не в моде, но люди еще верят, что они менее вредны, чем солнечный загар

Посещение солярия больше не является модным трендом — только 5% населения Латвии в возрасте от 18 до 74 лет посещают солярий регулярно и планируют делать это в будущем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) и агентством исследования общественного мнения Norstat. Однако в обществе до сих пор бытуют различные заблуждения, например, что загар в солярии способствует усвоению витамина D и менее вреден, чем прямые солнечные лучи. Кампания SPKC "Не жарься! Выбери жизнь!" напоминает, что искусственное УФ-излучение увеличивает риск развития рака кожи.

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Больше всего любят ходить в солярий жители Риги и Рижского региона 30 до 49 лет, а молодежь и люди старше 50 лет относятся к нему негативно. Более половины латвийских женщин и почти 40% мужчин в течение жизни посещали солярий. 15% респондентов посещают солярий пару раз в год и считают, что эпизодические солнечные ванны под искусственным УФ-излучением не представляют особой угрозы для здоровья — так считают 14% мужчин и 17% женщин. Однако воздействие УФ-излучения на кожу накапливается в течение всей жизни, поэтому даже периодическое посещение солярия влияет на здоровье. Международный центр исследования рака (IARC) признал оборудование для искусственного ультрафиолетового излучения канцерогеном категории I, вызывающим рак кожи.

"Почти пятая часть жителей Латвии считает, что загорать в солярии менее вредно, чем под прямыми солнечными лучами, но это мнение ошибочно. Интенсивность излучения, используемого в соляриях, в несколько раз выше, чем у солнца, и загорание в них точно не является безопасной альтернативой прямым солнечным лучам. Радость от загара не перевешивает риски для здоровья в долгосрочной перспективе — повреждаются клетки организма, кожа преждевременно стареет, образуются морщины и пигментные пятна, повышается риск рака кожи. Врачи не рекомендуют "жариться" в солярии, но это решение каждого. И если все-таки при всем знании о вреде от солярия возникает непреодолимое желание его посетить, то в первую очередь следует проверить здоровье кожи у дерматолога. К сожалению, данные опроса показывают, что 63% жителей Латвии не консультируются с врачом перед посещением солярия", — говорит представитель SPKC Мартиньш Звацкис.

28% жителей Латвии считают, что посещение солярия способствует усвоению витамина D. На самом деле синтез витамина D в солярии не происходит вообще или происходит в очень небольшом количестве. Лучший способ получить витамин D — с пищей или пищевыми добавками. Это правда, что солнце способствует синтезу витамина D в организме, но летом достаточно находиться на солнце по 5-15 минут два-три раза в неделю, чтобы принять его в необходимом количестве. Также следует учитывать, что загар является защитной реакцией организма. Чтобы защитить клетки кожи от повреждений, организм вырабатывает пигмент, который окрашивает кожу в коричневый цвет. Из-за защитной реакции организма поступление витамина D происходит медленнее.

Цель информационной кампании "Не жарься! Выбери жизнь!" — побудить людей задуматься о вреде для здоровья от загорания, как естественного, так и искусственного, а также о мерах профилактики рака кожи. Подробно о кампании — здесь.