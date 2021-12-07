Сопредседатель СЗК Эдгар Таварс: "Г-н Лембергс мне не звонил, и я ему не звонил"

Cопредседатель оппоззиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Эдгар Таварс на прошлой неделе публично сообщил о том, что бывший мэр Вентспилса, экс-олигарх Айвар Лембергс заболел в тюрьме Covid-19. В свое время СЗК считался политической силой, приближенной к всесильному олигарху. В интервью Delfi Plus Эдгар Таварс ответил на вопросы о том, как сейчас выстраиваются отношения СЗК и заключенного под стражу Лембергса.

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По словам Таварса, новость о болезни Лембергса ему сообщил поздно ночью один человек. "Я полностью доверяю этому человеку, и он, очевидно, был в прямом или косвенном контакте с г-ном Лембергсом и знал об этом из достаточно надежных источников", — пояснил политик: "Г-н Лембергс мне не звонил, я ему не звонил. Он не прислал мне письма, и, к сожалению или к счастью, я не отправил никаких сообщений Айвару Лембергсу. Некоторое время назад через этого человека он передал привет всем коллегам, а мы [пожелали] здоровья и так далее". Ни о какой политике речь не идет, утверждает Таварс: Союз "зеленых" и крестьян находится в оппозиции, а Лембергс в заключении.

Таварс не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он Лембергса виновным. "Речь идет о 1993 годе. Мне кажется, если посмотреть на события 1993 года в любом контексте существующими глазами, то, думаю, наказана должна быть половина Латвии. Но нам не стоит этого делать — мы не должны оценивать их всех сегодняшними глазами", — уклончиво сказал политик.

Сопредседатель Союза "зеленых" и крестьян вновь подтвердил, что в его распоряжении есть информации о том, что Лембергс три месяца интересовался бустерной дозой вакцины от Covid-19, но ему отказывали до последнего дня. Из слов Таварса следует, что экс-мэр Вентспилса имел доступ к радио и ТВ, где все чаще звучала информация о том, что "у одной конкретной вакцины большие проблемы", что и встревожило. В то же время Таварс не ответил прямо, привит ли заболевший Лембергс именно вакциной Janssen.

Политик подчеркнул, что после того, как история с отказом в ревакцинации Лембергсу стала достоянием общественности, он начал получать информацию о происходящем в центрах социального ухода.

"Я получил кричащую информацию о местах, которые должны быть безопасными зонами, что там очень много тяжелых случаев заболеваний, массовых заболеваний", — утверждает Таварс. С этой информацией он намерен обратиться к министру благосостояния. По словам Таварса, в тюрьмах ситуация аналогичная, хотя, разумеется, всю информацию надо проверять.

"И то, что люди находятся в местах заключения, не означает, что к ним нужно относиться хуже, чем к животным", — заявил Эдгар Таварс.

Полную версию интервью с депутатом Сейма, сопредедседателем Союза "зеленых" и крестьян Эдгаром Таварсом — читайте здесь.