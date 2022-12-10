Сопредседателями "Для развития Латвии" стали Пабрикс, Иябс и Пуце
Foto: LETA

Сопредседателями партии "Для развития Латвии" избраны министр обороны уходящего правительства Артис Пабрикс, депутат Европарламента Иварс Иябс и бывший депутат Сейма Юрис Пуце.

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В субботу на ежегодном партийном съезде было избрано новое правление сроком на два года, утверждены цели и задачи, кодекс этики.

В правление вошли депутат Марупской думы Айвар Оситис, министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс, депутат Цесисской думы Элина Стапулоне, экономист Вячеслав Домбровский, депутат Гулбенской краевой думы Нормунд Мазурс, председатель Айзкраукльской краевой думы Леон Лидумс, депутат Рижской думы Виестур Зепс и представитель молодежного отдела партии Катрина Рузайке.

Среди целей и задач партии, одобренных съездом, - создание Рижского отделения, укрепление региональных отделений партии, подготовка к выборам в Европарламент с целью избрания двух представителей из партийного списка.

Объединению политических партий "Для развития Латвии", "Движение "За!" и "Развитие" для прохождения в Сейм не хватило 250 голосов.

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