Сортировка мусора сэкономила рижанам 14 млн евро. Правила сортировки одежды и текстиля

За последний год в Риге увеличилась доля рассортированных отходов, что не только способствует защите окружающей среды, но и позволяет существенно сэкономить средства горожан. Благодаря сортировке мусора в прошлом году расходы рижан на утилизацию отходов сократились примерно на 14 миллионов евро, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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В 2022 году в Риге раздельно было собрано 29,2% отходов, что примерно на 50% больше, чем в 2020 году, когда было собрано 19,9% отсортированных отходов. В 2021 году раздельно было собрано 24% мусора. Быстрее всего рос объем отдельно собираемой легкой упаковки и стекла.

Сортируя легкую упаковку и стекло, рижане сэкономили в 2022 году более 14 миллионов евро — это деньги, которые жители заплатили бы, если бы отсортированные отходы были вывезены и утилизированы как несортированные бытовые отходы. По сравнению с предыдущим годом дополнительно сэкономлено почти пять миллионов евро, отмечают в РД.

Рижское самоуправление напоминает, что установка тары, стеклотары и вывоз этого раздельно собранного мусора осуществляется бесплатно, в отличие от вывоза несортированных контейнеров для бытовых отходов, за которые жители должны платить. Каждый большой упаковочный контейнер, который будет правильно отсортирован в 2023 году и будет экспортироваться как упаковочный контейнер, снизит расходы на управление бытовыми отходами примерно на 24–27 евро по тарифам соответствующего управляющего отходами.

"Опыт Риги показывает, что изменить привычки жителей можно, если обеспечить легкодоступную инфраструктуру. Продолжая свою работу, мы сможем достичь и превзойти средний уровень раздельного сбора отходов в ЕС — примерно 50%, а также значительно снизить наше воздействие на окружающую среду", — подчеркивает Майрита Лусе, член Рижской думы и руководитель рабочей группы по сокращению и сортировке отходов.

"В последние годы мы все чаще наблюдаем, что люди готовы изменить свои привычки, и все меньше и меньше несортированных бытовых отходов попадает на свалку "Гетлини". По сравнению с 2021 годом на полигон поступило на 14 тысяч тонн несортированных бытовых отходов меньше. Начатая в сотрудничестве с Рижской думой работа по просвещению общественности о сокращении отходов, продуманных покупках и сортировке отходов, является основой для дальнейшего сокращения количества отходов", — говорит Имантс Стиранс, председатель правления фирмы SIA "Getliņi EKO".

Власти Риги делают сортировку упаковки и стекла более доступной



В последние годы Рижское самоуправление предприняло ряд мер по популяризации сортировки. Управляющие домами совместно с утилизаторами обязаны обеспечить сортировку легкой и стеклянной тары возле многоквартирных домов, установив соответствующие контейнеры, а коммерсанты должны обеспечить сортировку мусора для жильцов в торговых точках, АЗС и автомойках самообслуживания. , предлагая хотя бы раздельный сбор легкой упаковки и отходов стекла.

Рижское самоуправление и три предприятия по управлению отходами совместно создали единый справочник для удобства жителей, который помогает легче ориентироваться в сортировке мусора.Путеводитель доступен на сайте Рижского самоуправления.

В настоящее время ведется проектирование восьми полигонов сортированного мусора, продолжается работа по расширению сети общественных пунктов сортировки и пересмотру сети передвижных пунктов сбора опасных отходов.

В Риге расширяются возможности сбора текстильных изделий

Также с этого года в столице расширены возможности сдачи текстильной продукции — в различных микрорайонах появится 65 новых специализированных контейнеров, большая часть которых уже размещена.

Контейнеры для сортировки текстиля доступны для общего пользования каждому жителю, и их можно использовать для разных видов одежды, обуви и домашнего текстиля. Допускаются и небольшие дефекты — небольшие пятна или дырочки.

Для пригодности к рециркуляции, включая переработку и повторное использование, важно, чтобы отсортированный текстиль не контактировал с химическими веществами, включая моторные масла, и не подвергался измельчению. Изделия должны быть сухими и без плесени. В контейнер нельзя бросать мокрую и заплесневелую одежду, а также обрезки ткани. Такой текстиль необходимо выбрасывать в контейнер для бытовых отходов.

Отсортированный для контейнера текстиль должен быть помещен в плотно завязанный мешок. Изделия из других материалов, такие как пластиковые лыжные ботинки и мягкие игрушки, нельзя сортировать вместе с текстилем. В эти контейнеры запрещается выбрасывать другие виды отходов.

Контейнеры для биоотходов станут обязательным требованием для некоторых домов

В Латвии с 2024 года сортировка биоотходов станет обязательной, поэтому Рижское самоуправление планирует в этом году продолжить продвижение раздельного сбора биоотходов, установив эти контейнеры в качестве обязательных в некоторых домах.

Следуя опыту других стран, Рижское самоуправление осенью прошлого года запустило пилотный проект #biovaig, чтобы протестировать новый подход к сортировке биоотходов. Исполнителями проекта являются Рижское самоуправление, "Rīgas namu pārvaldnieks", "CleanLiving", полигон отходов "Getliņi", предприятия по управлению отходами "CleanR" и "EcoBaltiaVide", а также сеть супермаркетов Maxima. Цель проекта – популяризировать сортировку мусора в Риге, ежедневно предлагая удобные способы ее реализации в многоквартирных домах.

С осени 2022 года клиенты нескольких муниципальных предприятий RNP получили специальный набор для сортировки биоотходов, который включает в себя контейнер для сортировки и биоразлагаемые пакеты, что делает ежедневную сортировку более удобной.

В прошлом году Рижская дума также обратилась к супермаркетам с просьбой принять участие в проекте. На инициативу которого откликнулась сеть супермаркетов Maxima: на определенный период времени в ее магазинах были внедрены бумажные пакеты нового дизайна, которые информируют покупателей о возможностях сортировки биологических отходов.

Дизайн бумажных пакетов включает в себя информацию о типах биологических отходов, которые можно сортировать в контейнеры для биологических отходов и другие специально отведенные места.

К биологическим отходам относятся фрукты и овощи (сердцевина и кожура), свежие и термически обработанные яйца, кофейная и чайная гуща (без пакетиков и фильтров), хлебобулочные и мучные изделия, свежие и термически обработанные мясо и мясные продукты, рыбные отходы и др. К органическим отходам также относятся садовые отходы и комнатные растения.

Жители активно сдают и опасные отходы

Осенью прошлого года в 11 микрорайонах Риги была организована акция мобильности по вывозу опасных бытовых отходов, в ходе которой было собрано 52,6 тонн опасных бытовых отходов.

Бытовые опасные и экологически вредные отходы, такие как масло, отходы масляных фильтров, лаков и красок, ртути, люминесцентные лампы, органические растворители, неиспользованные медицинские препараты, химикаты, использованные аккумуляторы, использованные картриджи принтеров и копировальных аппаратов, загрязненная тара и т.д.