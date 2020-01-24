"Соседи пьяные ходят, чтобы живыми остаться": что говорят жители Уханя, где возник коронавирус

Китай закрыл въезд и выезд из нескольких городов, где было выявлено больше всего заболевших новым коронавирусом. Русская служба Би-би-си поговорила с жителями Уханя — крупного города, где коронавирус был впервые обнаружен, и узнала, как они живут на карантине.

Айсултан из Казахстана (имя изменено), учится в Ухане в университете.

"Сегодня по телевизору в новостях говорят, что все более-менее нормально. Но вчера в 22:30 аэропорт закрылся. На сегодняшний день в город нельзя въехать и выехать, мы под полным карантином, — рассказал Айсултан о ситуации на 23 января. — В городе с 10 утра не работают метро, автобусы, весь общественный транспорт, только такси, и то не очень. До 12 часов [полудня по местному времени, 07:00 мск 23 января] те, кто с нами был в контакте, в такси поехали в соседние города, чтобы оттуда доехать в Пекин, а из него уже улететь домой. Но после 12-ти вроде и это уже не вариант".

Айсултану сложно оценить, стало ли меньше людей на улицах из-за вируса: ведь сейчас китайский Новый год, выходные, когда многие китайцы уезжают или проводят время дома. К работе и учебе большинство людей должны вернуться примерно 6 февраля. При этом некоторые вузы, по словам Айсултана, уже продлили каникулы на целый месяц, до марта.

При этом до студентов доходят слухи, что на самом деле больных намного больше, чем сообщают официально. Правда, такие слухи часто возникают во время катастроф или стихийных бедствий и далеко не всегда оправдываются.

"Студенты сгруппировались в общежитии, с утра закупились продуктами. Нам говорят, что все под контролем, вот мы особо и не переживаем, — - рассказал Айсултан. — У нас есть кураторы из отдела иностранных студентов, которые за нас отвечают. Большинство университетов еще до [карантина] начали отправлять студентов домой. В группах нам отправляют видеоуроки, нас научили, какие маски нужны, симптомы тоже всем известны. Все знают, к кому обращаться в случае чего. В некоторых университетах сейчас стали продукты покупать и привозить студентам сразу, чтобы они даже на улицу не выходили. Так что жить можно".

Организация казахстанских студентов в Китае подсчитала, что в Ухане их около 87 человек. Другая студентка из Казахстана, Аружан Бегманова, написала в своем "Инстаграме" отчаянный пост с просьбой к правительству своей страны вывезти студентов домой: "Все маркеты и лавки закрыты, продукты закупаются нарасхват, над Уханем нависла напрягающая атмосфера, туман застилает просторы, я скучаю по дому, меня дома ждет семья, и таких, как я, почти что сотня. Для правительства невелика потеря?? Мы хотим в Казахстан".

О ее обращении уже рассказывают на казахстанском телевидении. А в комментариях к посту девушки многие пишут, что студенты будут представлять опасность для своих же близких в Казахстане: "А что если среди приехавших будет носитель? Карантин не просто так придумали".

"Но ведь мы не зараженные, пусть обследуют, если не верят", — отвечает на это Аружан.

Антонина Старцева живет в Китае больше 10 лет. Во время учебы в Пекине она познакомилась с будущим мужем, и теперь они втроем — с маленьким сыном — живут в Ухане. "Люди очень сильно напряжены. До вчерашнего дня было известно про 17 погибших, сегодня уже 25", — говорит она (по данным на 24 января число погибших выросло до 26).

Антонина с семьей сидит дома, два дня назад они закупились продуктами впрок: "В Wallmart у людей проверяли температуру, давали дезинфектор на руки и пропускали, если температура нормальная". Теперь многие большие магазины закрыты, но, скорее всего, это не следствие эпидемии: так обычно и бывает на китайский Новый год.

23 января жителей попросили не выходить из дома: с 5 до 9 вечера улицы опрыскивали химикатами, чтобы обеззаразить среду. О здоровье жителей заботится управляющая компания, отвечающая за квартиры в районе Антонины.

"У них есть свой сайт, мобильное приложение. Они высылают правила, как мыть руки, как надевать маску, прямо видеоуроки, — рассказала она. — Нам сказали, что, если после опрыскивания улиц не будет результата, доктора проведут обход по квартирам, будут раздавать медикаменты".

Антонина признается, что карантин ее пугает: "Страшно только потому, что выехать нельзя. Мы хотели в Пекин поехать на месяц, но сейчас в интернете нет ни графика рейсов, ничего: все приложения перекрыты. Страшно в плане неизвестности: мои коллеги хотят вернуться из отпусков с Филиппин, из Таиланда, сидели ждали в аэропорту, а им сказали, что аэропорт в Ухане только 29 числа откроют. Теперь аэропорт Филиппин им дает обслуживание и экстра-пакет".

По словам Антонины, местные теперь ждут весны, надеясь, что жара остановит болезнь: "Говорят, палящее солнце может убить этот вирус. А старшее поколение верит, что алкоголь убивает вирус: у нас соседи пьяные ходят, говорят, это чтобы живыми остаться", — рассказала Антонина.