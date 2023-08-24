Составлен рейтинг школ Латвии — с учетом успехов талантливых учеников

Фонд Атиса Кронвалдса завершил работу над составлением рейтинга школ Латвии — согласно успехам учеников 2022/2023 учебном году на государственных и открытых олимпиадах по учебным предметам и достижениям учащихся на научно-исследовательских конференциях. Полный рейтинг опубликован здесь.

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В рейтинг школ за минувший учебный год включены 19 государственных гимназии, 23 больших школы, в которым учатся более 100 старшеклассников (10-12-е классы) и 29 малых школ, где учатся менее 100 старшеклассников или же 10-12-х классов нет вообще.

В этом году зафиксировано снижение успехов талантливых учащихся и их продвижения в науке, отмечает Фонд Атиса Кронвалдс. Предположительно, отчасти это связано с проблемами школьной реформы, отнимающей время, силы и средства у работы с лучшими учащимися. А также с тем, что общественные масс-медиа не столь широко подчеркивают значимость образования и науки и информируют об успехах самых талантливых учеников.

При составлении рейтинга учитывались достижения на государственных олимпиадах (латышский язык и литература, латышский язык (для нацменьшинств), английский язык, французский язык, немецкий язык, биология, экономика, философия, физика, география, информатика, химия, математика, история, урбанистическая география), на открытых олимпиадах (латгальский язык, иностранные языки, физика, технологии и дизайн, европейские эксперементальные знания, геология, лингвистика, искусственный интеллект, математика, география астрономия) и успехи на конкурсах научно-исследовательских работ.

В 2022/2023 учебном году весь рейтинг больших школ выглядят так:

Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей; Лиепайская городская 5-я средняя школа Дружественного призыва; Рижская Золитудская гимназия; Рижская Английская гимназия; Рижская 34-я средняя школа; Адажская средняя школа; Рижская Центральная гуманитарная средняя школа; Рижская 10-я средняя школа; Рижская Пурвциемская средняя школа; Саласпилсская 1-я средняя школа; Рижская Гризинькалнская школа Гердера; Даугавпилсская средняя школа возможностей; Смилтенская средняя школа; Рижская 84-я средняя школа; Рижская 64-я средняя школа; Рижский Французский лицей; Резекненская Государственная польская гимназия; Рижская 49-я средняя школа; Валмиерская средняя школа Виестурса; Рижская 1-я средняя школа дистанционного обучения; Рижская 6-я средняя школа; Пушкинский лицей; Екабпилсская 3-я средняя школа.

Фонд подчеркивает, что Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей сохранила лидерство. Это учебное заведение в 2020/2021 году занимало 4-ю строчку в рейтинге, но уже два года — лидер топа.

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В отдельно выделенной группе государственных гимназий рейтинг первая десятка (всего в топ включены 19 учебных заведений) — такова:

Рижская Государственная 1-я гимназия; Рижская Государственная 2-я гимназия; Агенскалнская Государственная гимназия; Цесисская Государственная гимназия; Рижская Государственная немецкая гимназия; Елгавская Государственная гимназия; Даугавпилсская государственная гимназия; Тукумская Государственная гимназия Райниса; Рижская Государственная классическая гимназия; Рижская Государственная 3-я гимназия.

В 2021/2022 учебном году Рижская Государственная 1-я гимназия вернула себя первое место в топе, утраченное в предыдущем году, когда "золото" получила Рижская Государственная 2-я гимназия. Теперь 2-я гимназия переместилась вновь на второе место. Агенскалнская Государственная гимназия сохраняет "бронзу" второй год подряд.

Среди малых школ первая пятерка (всего в рейтинге 29 школ, подробно — здесь) выглядит так:

Средняя школа инженерных наук Рижского Технического университета (РТУ) Даугавпилсская основная школа Согласия Рижская 11-я основная школа Андрея Пумпурса Юрмальская Пумпурская средняя школа Олайнская 2-я средняя школа.

В этой категории лидер по сравнению с предыдущим учебным годом не поменялся, Средняя школа инженерных наук РТУ удерживает первое место.