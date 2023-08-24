Составлен рейтинг школ Латвии — с учетом успехов талантливых учеников

Фонд Атиса Кронвалдса завершил работу над составлением рейтинга школ Латвии — согласно успехам учеников 2022/2023 учебном году на государственных и открытых олимпиадах по учебным предметам и достижениям учащихся на научно-исследовательских конференциях. Полный рейтинг опубликован здесь.
В рейтинг школ за минувший учебный год включены 19 государственных гимназии, 23 больших школы, в которым учатся более 100 старшеклассников (10-12-е классы) и 29 малых школ, где учатся менее 100 старшеклассников или же 10-12-х классов нет вообще.
В этом году зафиксировано снижение успехов талантливых учащихся и их продвижения в науке, отмечает Фонд Атиса Кронвалдс. Предположительно, отчасти это связано с проблемами школьной реформы, отнимающей время, силы и средства у работы с лучшими учащимися. А также с тем, что общественные масс-медиа не столь широко подчеркивают значимость образования и науки и информируют об успехах самых талантливых учеников.
При составлении рейтинга учитывались достижения на государственных олимпиадах (латышский язык и литература, латышский язык (для нацменьшинств), английский язык, французский язык, немецкий язык, биология, экономика, философия, физика, география, информатика, химия, математика, история, урбанистическая география), на открытых олимпиадах (латгальский язык, иностранные языки, физика, технологии и дизайн, европейские эксперементальные знания, геология, лингвистика, искусственный интеллект, математика, география астрономия) и успехи на конкурсах научно-исследовательских работ.
В 2022/2023 учебном году весь рейтинг больших школ выглядят так:
- Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей;
- Лиепайская городская 5-я средняя школа Дружественного призыва;
- Рижская Золитудская гимназия;
- Рижская Английская гимназия;
- Рижская 34-я средняя школа;
- Адажская средняя школа;
- Рижская Центральная гуманитарная средняя школа;
- Рижская 10-я средняя школа;
- Рижская Пурвциемская средняя школа;
- Саласпилсская 1-я средняя школа;
- Рижская Гризинькалнская школа Гердера;
- Даугавпилсская средняя школа возможностей;
- Смилтенская средняя школа;
- Рижская 84-я средняя школа;
- Рижская 64-я средняя школа;
- Рижский Французский лицей;
- Резекненская Государственная польская гимназия;
- Рижская 49-я средняя школа;
- Валмиерская средняя школа Виестурса;
- Рижская 1-я средняя школа дистанционного обучения;
- Рижская 6-я средняя школа;
- Пушкинский лицей;
- Екабпилсская 3-я средняя школа.
Фонд подчеркивает, что Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей сохранила лидерство. Это учебное заведение в 2020/2021 году занимало 4-ю строчку в рейтинге, но уже два года — лидер топа.
В отдельно выделенной группе государственных гимназий рейтинг первая десятка (всего в топ включены 19 учебных заведений) — такова:
- Рижская Государственная 1-я гимназия;
- Рижская Государственная 2-я гимназия;
- Агенскалнская Государственная гимназия;
- Цесисская Государственная гимназия;
- Рижская Государственная немецкая гимназия;
- Елгавская Государственная гимназия;
- Даугавпилсская государственная гимназия;
- Тукумская Государственная гимназия Райниса;
- Рижская Государственная классическая гимназия;
- Рижская Государственная 3-я гимназия.
В 2021/2022 учебном году Рижская Государственная 1-я гимназия вернула себя первое место в топе, утраченное в предыдущем году, когда "золото" получила Рижская Государственная 2-я гимназия. Теперь 2-я гимназия переместилась вновь на второе место. Агенскалнская Государственная гимназия сохраняет "бронзу" второй год подряд.
Среди малых школ первая пятерка (всего в рейтинге 29 школ, подробно — здесь) выглядит так:
- Средняя школа инженерных наук Рижского Технического университета (РТУ)
- Даугавпилсская основная школа Согласия
- Рижская 11-я основная школа Андрея Пумпурса
- Юрмальская Пумпурская средняя школа
- Олайнская 2-я средняя школа.
В этой категории лидер по сравнению с предыдущим учебным годом не поменялся, Средняя школа инженерных наук РТУ удерживает первое место.