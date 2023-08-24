Составлен рейтинг школ Латвии — с учетом успехов талантливых учеников
Foto: LETA

Фонд Атиса Кронвалдса завершил работу над составлением рейтинга школ Латвии — согласно успехам учеников 2022/2023 учебном году на государственных и открытых олимпиадах по учебным предметам и достижениям учащихся на научно-исследовательских конференциях. Полный рейтинг опубликован здесь.

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В рейтинг школ за минувший учебный год включены 19 государственных гимназии, 23 больших школы, в которым учатся более 100 старшеклассников (10-12-е классы) и 29 малых школ, где учатся менее 100 старшеклассников или же 10-12-х классов нет вообще.

В этом году зафиксировано снижение успехов талантливых учащихся и их продвижения в науке, отмечает Фонд Атиса Кронвалдс. Предположительно, отчасти это связано с проблемами школьной реформы, отнимающей время, силы и средства у работы с лучшими учащимися. А также с тем, что общественные масс-медиа не столь широко подчеркивают значимость образования и науки и информируют об успехах самых талантливых учеников.

При составлении рейтинга учитывались достижения на государственных олимпиадах (латышский язык и литература, латышский язык (для нацменьшинств), английский язык, французский язык, немецкий язык, биология, экономика, философия, физика, география, информатика, химия, математика, история, урбанистическая география), на открытых олимпиадах (латгальский язык, иностранные языки, физика, технологии и дизайн, европейские эксперементальные знания, геология, лингвистика, искусственный интеллект, математика, география астрономия) и успехи на конкурсах научно-исследовательских работ.

В 2022/2023 учебном году весь рейтинг больших школ выглядят так:

  1. Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей;
  2. Лиепайская городская 5-я средняя школа Дружественного призыва;
  3. Рижская Золитудская гимназия;
  4. Рижская Английская гимназия;
  5. Рижская 34-я средняя школа;
  6. Адажская средняя школа;
  7. Рижская Центральная гуманитарная средняя школа;
  8. Рижская 10-я средняя школа;
  9. Рижская Пурвциемская средняя школа;
  10. Саласпилсская 1-я средняя школа;
  11. Рижская Гризинькалнская школа Гердера;
  12. Даугавпилсская средняя школа возможностей;
  13. Смилтенская средняя школа;
  14. Рижская 84-я средняя школа;
  15. Рижская 64-я средняя школа;
  16. Рижский Французский лицей;
  17. Резекненская Государственная польская гимназия;
  18. Рижская 49-я средняя школа;
  19. Валмиерская средняя школа Виестурса;
  20. Рижская 1-я средняя школа дистанционного обучения;
  21. Рижская 6-я средняя школа;
  22. Пушкинский лицей;
  23. Екабпилсская 3-я средняя школа.

Фонд подчеркивает, что Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей сохранила лидерство. Это учебное заведение в 2020/2021 году занимало 4-ю строчку в рейтинге, но уже два года — лидер топа.

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В отдельно выделенной группе государственных гимназий рейтинг первая десятка (всего в топ включены 19 учебных заведений) — такова:

  1. Рижская Государственная 1-я гимназия;
  2. Рижская Государственная 2-я гимназия;
  3. Агенскалнская Государственная гимназия;
  4. Цесисская Государственная гимназия;
  5. Рижская Государственная немецкая гимназия;
  6. Елгавская Государственная гимназия;
  7. Даугавпилсская государственная гимназия;
  8. Тукумская Государственная гимназия Райниса;
  9. Рижская Государственная классическая гимназия;
  10. Рижская Государственная 3-я гимназия.

В 2021/2022 учебном году Рижская Государственная 1-я гимназия вернула себя первое место в топе, утраченное в предыдущем году, когда "золото" получила Рижская Государственная 2-я гимназия. Теперь 2-я гимназия переместилась вновь на второе место. Агенскалнская Государственная гимназия сохраняет "бронзу" второй год подряд.

Среди малых школ первая пятерка (всего в рейтинге 29 школ, подробно — здесь) выглядит так:

  1. Средняя школа инженерных наук Рижского Технического университета (РТУ)
  2. Даугавпилсская основная школа Согласия
  3. Рижская 11-я основная школа Андрея Пумпурса
  4. Юрмальская Пумпурская средняя школа
  5. Олайнская 2-я средняя школа.

В этой категории лидер по сравнению с предыдущим учебным годом не поменялся, Средняя школа инженерных наук РТУ удерживает первое место.

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