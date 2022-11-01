Сегодня в 10:00 состоится первое заседание 14-го Сейма, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе парламента.

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Первое заседание нового парламента откроет спикер 13-го Сейма Инара Мурниеце. Она будет вести заседание до избрания нового спикера. Планируется, что на первом заседании к новому Сейму обратится президент Эгил Левитс.

Затем избранные в Сейм депутаты принесут присягу, а после этого парламент проголосует за утверждение их полномочий.

На первом заседании также будет избран президиум Сейма — председатель парламента, два его заместителя, секретарь и его заместитель.

В соответствии с законом об устройстве Кабинета министров на первом заседании Сейма нового созыва действующее правительство объявляет о сложении полномочий, но продолжает работу до тех пор, пока Сейм не утвердит новый Кабинет министров.

В 14-й Сейм избраны представители "Нового Единства" (26 депутатов), Союза зеленых и крестьян (16), "Объединенного списка" (15), Национального объединения (13), партии "За стабильность!" (11), "Прогрессивных" (10) и партии "Латвия на первом месте (девять депутатов).