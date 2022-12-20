Состоится первое заседание второго правительства Кариньша
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Сегодня состоится первое заседание Кабинета министров второго правительства премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

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На первом заседании Кабинета министров планируется рассмотреть вопрос о реорганизации Министерства экономики и Министерства охраны окружающей среды и регионального развития и создании Министерства климата и энергетики. Также планируется рассмотреть поправки к закону о рынке электроэнергии, изменяющие положения закона, которыми устанавливается обязанность всех конечных потребителей электроэнергии в Латвии покрывать расходы на оплату компонентов обязательной закупки.

Кроме того, планируется рассмотрение вопроса о методических рекомендациях по развитию детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы, а также о правилах замены централизованного экзамена по иностранному языку в программе общего среднего образования на проверку по иностранному языку международного контрольного органа. Предполагается пересмотреть положение о государственном стандарте высшего профессионального образования первого уровня, определив стратегическую цель новых образовательных программ — приобретение цифровых навыков как сквозной компетенции по всем образовательным программам в течение всего учебного процесса, чтобы выпускники могли успешно выйти на рынок труда в качестве квалифицированных специалистов в соответствии с современными требованиями.

В повестку дня также включен вопрос о порядке, в котором Государственная служба пробации осуществляет исполнение принудительной меры воспитательного характера — пробационный надзор. Также предполагается рассмотреть правила проведения государственных закупок в электронной форме.

На первом заседании правительство рассмотрит вопрос о графике подготовки законопроекта "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы". Параллельно планируется рассмотреть и ряд других вопросов.

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