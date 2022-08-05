Состоится розыгрыш номеров списков кандидатов в 14-й Сейм

Сегодня состоится розыгрыш номеров для списков кандидатов в депутаты 14-го Сейма, сообщила агентству LЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Крастиня.

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Розыгрыш состоится в 13 часов в Красном зале Сейма. Он будет происходить в порядке регистрации списков кандидатов в депутаты.

Как сообщалось, во вторник закончился прием списков кандидатов в Сейм 14-го созыва, и в ЦИК подано всего 19 партийных списков. Это на три партии больше, чем на выборах в 13-й Сейм в 2018 году.

Списки кандидатов подали партии "Для развития/За!", "За стабильность!", "Согласие", "Прогрессивные", "Новое Единство", "Латвия на первом месте", "Объединенный список", Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян, "Каждому и каждой", Русский союз Латвии, "Республика", "Консервативные", "Суверенная власть", "Сила народной власти" и "Слуги народа за Латвию", "Объединение за Латвию", "Христианская прогрессивная партия" и "Едины за Латвию".

Всего на выборы подали заявки 1832 кандидата, то есть на одно депутатское место претендует в среднем 18 кандидатов. На выборах в 13-й Сейм баллотировался 1461 кандидат, поэтому конкуренция за место в парламенте в этом году выше.