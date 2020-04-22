Сотня рыбаков и толпа гуляющих: полиция призывает не ходить на Мангальсальский мол

Полиция призывает оценивать необходимость гулять по Мангальсальскому молу во время пандемии. Сейчас там собираются толпы народа и множество рыбаков.

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Как сообщает LETA, вечером во вторник с мола, длина которого 2240 метров, рыбачили 80 человек, а еще несколько десятков человек по нему прогуливалось. Среди них были семьи с детьми.

На улице, ведущей к молу, вдоль дороги образовалась очередь из машин длиной с полкилометра.

Впрочем, нарушений полиция не обнаружила: все рыбаки и отдыхающие соблюдали дистанцию. Несмотря на это, полиция призывает не рисковать своим здоровьем.

"Рыбалка, когда она не для добычи пропитания — это хобби, то есть не та вещь, которую нельзя отложить до конца пандемии. Это не значит, что рыбачить запрещено, но каждый должен сам оценить, насколько необходимо его появление в публичных местах", — подчеркивает представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.