Сотрудница Минблага, оспаривающая в суде обязательную вакцинацию, сомневается в эффективности прививок

"Вакцинация от Covid-19 не должна быть обязательной, это небезопасно и является проявлением дискриминации", — заявила Сандра Руцка, старший эксперт Отдела социального страхования Министерства благосостояния в Окружном административном суде. С ее утверждениями не согласился ответчик — Министерство здравоохранения, а также эксперты, приглашенные на судебное заседание.

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Истцами являются сотрудница Министерства благосостояния Сандра Руцка, ее муж, который работает водителем автобуса, и их дочь Кристина Руцка, которая работает в дошкольном образовательном учреждении. Это первое дело, которое находится на рассмотрении в суде в связи с решением правительства об обязательной вакцинации от Covid-19.

Руцка и ее семья хотели, чтобы слушание проходило без участия журналистов, но это требование было отклонено, поскольку истица не смогла его обосновать.

Сотрудница Министерства благосостояния Сандра Руцка вместе с мужем и дочерью обратилась в суд, чтобы оспорить требование об обязательной вакцинации от Covid-19, которое включено в постановление правительства о чрезвычайной ситуации. Истцы считают, что налагаемая обязанность вакцинироваться против Covid-19 ограничивает их право на свободный выбор профессии, а также выбор за безопасность своего здоровья.

Руцка, представляя себя и свою семью, обратила внимание на 111-ю статью Сатверсме, а также на пятую статью Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины (Конвенция Овьедо) и другие международные соглашения.

Статья 111 Конституции Латвии гласит, что государство защищает здоровье человека и обеспечивает каждому минимальную медицинскую помощь. В свою очередь, статья 5 Конвенции Овьедо предусматривает, что "любая деятельность, связанная со здоровьем, может осуществляться только с добровольного и осознанного согласия заинтересованного лица. Это лицо должно быть заранее надлежащим образом проинформировано о цели и характере этой деятельности, а также о его последствиях и рисках. Заинтересованное лицо может в любое время отозвать свое согласие".

Сотрудница Минблага подчеркнула, что вакцинация не должна быть обязательной, и те, кто не желает вакцинироваться, не должны подвергаться давлению. В качестве аргументов она привела необходимость проходить регулярные проверки и носить средства индивидуальной защиты. Она также сказала, что хотела бы выполнять свою работу удаленно, но без вакцинации, и что у ее мужа достаточно средств защиты, чтобы продолжать работать без вакцины.

На сегодняшнем слушании Руцка подчеркнула, что ее беспокоят побочные эффекты вакцины от Covid-19 и ее эффективность. Чиновница считает, что вакцина от Covid-19 не дает больше защиты от инфекции. Отвечая на вопрос судьи о взглядах заявительницы на безопасность вакцинации, Руцка заявила, что она чувствует себя в большей безопасности без вакцинации и полагаться на свой иммунитет.

Сотрудница Минблага выразила обеспокоенность тем, что вакцины от Covid-19 все еще не до конца научно проверены и лицензированы на один год, а не на пять лет, как в случае с медикаментами. В то же время она поставила под сомнение статистику Covid-19, потому что, по ее мнению, на Covid-19 в настоящее время в основном тестируются невакцинированные люди, что не позволяет установить, действительно ли меньше болеют вакцинированные.

Руцка привела в пример страны, в которых вакцинация от Covid-19 не является обязательной — Австрия, Чехия, Великобритания и другие. Среди прочего, она отметила, что конкретное регулирование имеет ограничение по времени, в то время как введение вакцины, которое может иметь долгосрочные последствия, не может быть включено в этот срок.

Судья спросила, как уменьшить количество госпитализированных пациентов с Covid-19, учитывая, что количество вакцинированных среди госпитализированных намного меньше, чем вакцинированных. Руцка не смогла дать точного ответа, как решить эту проблему, однако она подчеркнула, что число госпитализированных людей, вакцинированных против Covid-19, также растет.

В свою очередь, в Минздраве считают, что распространение Covid-19 можно остановить только при совместном участии. Главной целью решения об обязательной вакцинации было остановить быстрое распространение Covid-19 и защитить людей от этого опасного заболевания.

Ответчик полагает, что Кабинет Министров, приняв данное постановление, не превысил своих полномочий. По мнению Министерства здравоохранения, аргументы истцов носят общий характер, а их убеждения необоснованны. По мнению Минздрава, истец, как сотрудник госуправления, должен стать примером для общественности и вакцинироваться.

Представитель ответчика Кития Кравале, консультант Юридического отдела Министерства здравоохранения, отметила, что у людей, которые работают в госструктурах, есть не только права, но и обязанности. В данном случае вакцинация — это обязанность.

Комментируя возможность удаленной работы без вакцинации, но с обязательством регулярно сдавать тесты, Кравале заявила: "Статистика показывает, что в прошлом, когда должностные лица и сотрудники государственной администрации посещали свои рабочие места, заболеваемость только выросла". Она также отметила, что каждый человек может стать переносчиком инфекции не только на работе, но и в других местах.

Представитель Минздрава Яна Фелдмане дополнила высказывание Кравале, заявив, что невакцинированные сотрудники подвергаются более высокому риску утраты трудоспособности, поскольку они могут стать контактными лицами. Например, если у непривитого государственного должностного лица есть больной родственник дома, он должен автоматически соблюдать самоизоляцию, что может напрямую повлиять на выполнение им своих обязанностей.

"Тестирование не уберегает от заражения. Оно только указывает на то, что человек в настоящее время не распространяет вирус", — сказал Фелдмане, подчеркнув, что цель государства- не остановить распространение вируса полностью, а уменьшить его влияние на общество.

Инета Попена, представитель Государственного агентства лекарств (ГАЛ), заявила, что у ГАЛ нет оснований полагать, что имеющиеся вакцины небезопасны. Она сказала, что ни одно лекарство не может быть зарегистрировано без всех необходимых клинических испытаний и данных. "Клинические испытания продолжаются и после регистрации медикамента, и это совершенно нормально", — сказала Попена.

Административный районный суд вынесет решение по этому делу 13 ноября после 14:00.