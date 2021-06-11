Сотрудник Госконтроля может лишиться должности из-за письма с ложными утверждениями о вакцинации

Госконтролер Роландс Ирклис может уволить руководителя отдела по общественным отношениям Госконтроля Лигу Крапане, которая в конце мая подписалась под письмом с вопросами о вакцинации против Covid-19, сообщает "Latvijas avīze". Письмо содержит ряд ложных утверждений, выяснил центр исследовательской журналистики "Re:Baltica".

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Лига Крапане и еще 150 человек подписались под письмом с вопросами о вакцинации против Covid-19, отправленном высшим государственным должностным лицам. Центр Re:Baltica проверил утверждения в письме и выявил ряд вводящих в заблуждение и ложных заявлений. Например, авторы письма утверждают, что министр здравоохранения Даниэл Павлютс (Развитие/За!) сообщил о высокой неточности тестов на Covid-19 и поэтому необходимо пересмотреть статистику заболеваемости. Журналисты выяснили, что Павлютс говорил о быстрых тестах на антиген, а не о ПЦР-тестах, чья точность достигает 99,9%. Кроме того, авторы письма заявили, что вакцины неэффективны и не уберегают от тяжелого хода болезни, что также противоречит научным данным.

Лига Крапане в разговоре с Re:Baltica указала, что не хочет комментировать содержание письма, но согласна со всем, что в нем написано.

Ирклис указал Latvijas avīze, что сейчас проходит оценка ситуации со специалистом общественных отношений. Сама Крапане не скрывала, что работодатель предлагал ей прекратить трудовые отношения и сейчас ищет юридически корректный способ это сделать.

"Должностные лица Госконтроля должны соответствовать высоким профессиональным стандартам, в том числе руководитель общественных отношений нашего учреждения, так как она является публичным лицом и должна быть довольно осторожна в коммуникации по вопросам, которые затрагивают наши ревизии, в том числе тем, которые связаны с тестированием и вакцинацией. Высказывание такого резкого мнения может вызвать сомнения в объективности Госконтроля. В СМИ прозвучало, что письмо содержит вводящую в заблуждение, неправдивую информацию. Важно, чтобы должностные лица Госконтроля и в частной коммуникации, которая звучит публично, все же старались придерживаться объективной, правдивой информации и не участвовали в кампаниях, которые могут вводить в заблуждение общество", — сказал газете Ирклис.

В свою очередь, Крапане удивилась такому повороту событий, указав, что она является лояльной работницей, которую высоко ценят. Она уверена, что разногласия с начальством будут решены, так как Закон о труде запрещает дискриминацию на основе убеждений работника.