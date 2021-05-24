Совет по конкуренции призовет к ответственности "строительный картель" вместо KNAB

Хотя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прекратило начатый в 2018 уголовный процесс по делу так называемого строительного картеля, расследование продолжает Совет по конкуренции. Он собирается призвать к ответственности 18 предприятий, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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По информации передачи, подозреваются 18 строительных предприятий — Skonto Būve, Velve, ReRe būve, RE&RE, Pere Meistari, Ārčers, Latvijas energoceltnieks, LNK Industries, RBSSKALS būvvadība, RBSSKALS, Latvijas tiltiem, Мerks, Kodols M, Monum, Enfort, Abora, Ostas celtnieks и UPB.

Это самые крупные строительные компании Латвии. KNAB три года прослушивал их разговоры и выяснил, что у них был договор о 79 строительных объектах по всей Латвии.

Разговоры 2015–2017 были основным доказательством по делу, рассказал агентству LETA старший прокурор Отдела по расследованию особо важных дел Марис Лея. Однако базироваться только на них было нельзя, а изъятая при обысках информация на электронных носителях особых доказательств не принесла, как и допрос свидетелей. Не во всех разговорах упоминались конкретные политики, связанные с этим делом. В записанных разговорах не было достаточно доказательств того, что в одном из эпизодов пожертвование было прямо связано с гарантией преимуществ определенному предприятию со стороны определенного политика. Нельзя выяснить из разговоров и то, с какими именно закупками связаны возможные нарушения. Уголовный процесс был прекращен из-за недостатка доказательств.

Сейчас эти разговоры анализирует Совет по конкуренции. В отличие от KNAB, ему не нужно доказывать виновность каждой личность и вред, нанесенный обществу — достаточно признаков картеля. Совет по конкуренции может наложить штраф в размере до 5% от оборота за последний год. Только у одной компании Velve оборот за прошлый год составил 52 миллиона евро.

Как сообщалось, KNAB подозревал, что в деле могут быть замешаны бывший министр обороны Раймонд Вейонис, бывшая депутат Солвита Аболтиня, мэр Юрмалы Гатис Трукснис и другие политики. Статус лица, против которого начато уголовное дело, было у пятерых — предпринимателей Мариса Мартинсонса, Гунтиса Рависа, Артема Милова и Арманда Гарканса, а также у мэра Валмиеры Яниса Байкса.