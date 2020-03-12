Совет по кризисному управлению обсудит сегодня и возможное закрытие границ

Возможно, сегодня на заседании Совета по кризисному управлению будет обсуждаться возможность закрыть государственные границы, чтобы ограничить распространение коронавируса Covid-19, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА.

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Сигне Боле сообщила, что пока в МВД не поступило официального запроса от премьер-министра Кришьяниса Кариньша на этот счет.

Заседание Совета по кризисному управлению состоится сегодня в 14 часов.