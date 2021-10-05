Совет по кризисному управлению рассмотрит дальнейшие шаги по стабилизации нагрузки больниц

Премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал сегодня заседание совета по кризисному управлению, посвященное ситуации в латвийских больницах в условиях быстро растущей заболеваемости Covid-19, чтобы принять решение о дальнейших шагах по стабилизации ситуации.

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В понедельник после встречи партий правящей коалиции, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что коалиция поддержала введение строгих мер безопасности для сокращения распространения Covid-19.

Министр пояснил, что основной целью этих мер безопасности будет защита непривитой части населения от инфекции и предотвращение катастрофы в системе здравоохранения.

Премьер-министр со своей стороны сообщил, что конкретные предложения по сокращению распространения Covid-19 будут обсуждаться во вторник. Совет решит, в каком направлении двигаться, а затем потребуется несколько дней для принятия решений правительством.