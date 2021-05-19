Совет Праздника песни и танца поддержал проведение “э-праздника”
Foto: F64

Совет Праздника песни и танца поддержал идею молодежного “э-праздника песни” при условии, что участие в нем будет добровольным и будут соблюдены правила эпидемиологической безопасности, сообщает представитель Национального центра культуры Эвелина Ванага.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За проведение праздника в этом году проголосовали 14 членов совета, один воздержался и один не участвовал в голосовании.

“Э-праздник” будет состоять из 15 мероприятий хорового пения, вокальной музыки, инструментальной музыки, танцев и других видов искусства. Участники будут собираться в самоуправлениях, по возможности вблизи места жительства участников по принципу "пузыря". В одном месте смогут находиться столько человек, сколько позволят правила эпидемиологической безопасности на тот момент. Праздник пройдет без централизованных репетиций. Мероприятия будут засняты на видео.

Исполнительный директор праздника Агра Берзиня указала агентству LETA, что для участия в Празднике песни и танца зарегистрировались 2090 коллективов, в которых состоят 40 049 участников.

Как уже сообщалось, правительство решило отложить решение о проведении молодежного Праздника песни и танца на конец мая. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступает против проведения праздника.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Кришьянис Кариньш Праздник песни
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: путешествуй по Японии вместе с Ramen Riga
"European Modular Homes" переносит производство на территорию Рижского Свободного порта
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь