Совет Праздника песни и танца поддержал проведение “э-праздника”

Совет Праздника песни и танца поддержал идею молодежного “э-праздника песни” при условии, что участие в нем будет добровольным и будут соблюдены правила эпидемиологической безопасности, сообщает представитель Национального центра культуры Эвелина Ванага.

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За проведение праздника в этом году проголосовали 14 членов совета, один воздержался и один не участвовал в голосовании.

“Э-праздник” будет состоять из 15 мероприятий хорового пения, вокальной музыки, инструментальной музыки, танцев и других видов искусства. Участники будут собираться в самоуправлениях, по возможности вблизи места жительства участников по принципу "пузыря". В одном месте смогут находиться столько человек, сколько позволят правила эпидемиологической безопасности на тот момент. Праздник пройдет без централизованных репетиций. Мероприятия будут засняты на видео.

Исполнительный директор праздника Агра Берзиня указала агентству LETA, что для участия в Празднике песни и танца зарегистрировались 2090 коллективов, в которых состоят 40 049 участников.

Как уже сообщалось, правительство решило отложить решение о проведении молодежного Праздника песни и танца на конец мая. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступает против проведения праздника.