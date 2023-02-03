Советниками Кариньша станут Скарбниекс, Пасторе и Скроделе

В качестве новых советников в бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша будут работать Харалд Скарбниекс, Гунта Пасторе и Илзе Скроделе.

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Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, состав советников в бюро премьер-министра изменился с момента утверждения Кариньша в должности в декабре прошлого года.

Работу в бюро премьер-министра начал советник по юридическим вопросам Скарбниекс, ранее возглавлявший отдел правового обеспечения Министерства экономики.

Скарбниекс, по образованию юрист и экономист, имеет многолетний опыт работы в сфере государственного управления, в том числе последние семь лет он проработал в Минэкономики.

С 1 февраля советником по иностранным делам стала Пасторе, которая ранее была послом Латвии в Чешской Республике, а также советником по иностранным делам спикера Сейма, работала на различных должностях в Министерстве иностранных дел (МИД), в том числе в посольствах Латвии в Дании и Швеции. Пасторе имеет докторскую степень в области политических наук и международных отношений.

Позицию внештатного советника по вопросам государственного управления заняла Скроделе, которая ранее работала советником Кариньша и бывшего премьер-министра Лаймдоты Страуюмы по юридическим вопросам и имеет большой опыт работы в сфере государственного управления.

Выполнять обязанности внештатного советника по вопросам стратегических коммуникаций продолжит Гуна Шноре, являющаяся старшим экспертом Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций.

Гатис Розенфелдс — официальный фотограф премьер-министра.

Бюро премьер-министра возглавляет Иева Зиберга, которая ранее была советником Кариньша по вопросам политического планирования и коммуникации. Должность парламентского секретаря премьер-министра занимает депутат 14-го Сейма Янис Патмалниекс, ранее возглавлявший бюро премьер-министра.

Выполнять обязанности пресс-секретаря бюро премьер-министра продолжит Сандрис Сабаев, на прежних позициях остаются также советник по вопросам Европейского союза Рейнис Брусбардис и советник по вопросам национальной безопасности Марис Цепуритис.