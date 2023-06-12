Советником Ринкевича по вопросам законодательства и международного права будет Кристине Лице
Foto: LETA

Советником президента Эдгара Ринкевича по вопросам законодательства и международного права будет представитель Латвии в международных правозащитных организациях Кристине Лице. Об этом сам Ринкевич сообщил в Twitter.

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Лице представляет интересы Латвии в международных правозащитных организациях с 2012 года. Выдвигает кандидатуру такого представителя МИД. Ринкевич возглавляет МИД с 2011 года.

9 мая этого года полномочия Кристине Лице были продлены до 2027 года.

Лице окончила юридический факультет Латвийского университета, с 1994 году работает на дипломатической и консульской службе. Лице возглавляла Юридический департамент Министерства иностранных дел, работала советником в Постоянном представительстве Латвии при ООН в Женеве и Нью-Йорке, а также была советником в бюро представителя Кабмина в международных правозащитных организациях.

Лице владеет английским, русским, французским и испанским языками.

Эдгар Ринкевич вступит в должность президента Латвии 8 июля. Ранее сообщалось, что Президентскую канцелярию возглавит бывший парламентский секретарь МИД Гунда Рейре.

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