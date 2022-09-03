Советская символика на ограждении набережной в Пардаугаве будет демонтирована до 15 ноября

До 15 ноября будут демонтированы элементы ограждения с советской символикой (серпом и молотом), на набережной напротив Национальной библиотеки, сообщили порталу Delfi в Управлении коммуникаций Рижской думы.

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В конце мая в думе подчеркнули, что символику планируется ликвидировать путем перестройки набережной улицы Мукусалас. Соответствующий проект по реконструкции набережной был уже разработан, однако тогда его точные сроки реализации не были известны. Отсутствие конкретных сроков со стороны муниципалитета тогда объясняли тем, что "требуются значительные финансовые ресурсы, и идет работа над их привлечением".

Сейчас ситуация изменилась, то есть при оценке соответствия проекта закону "О запрете экспонирования и демонтаже прославляющих советский и нацистский режимы объектов на территории Латвийской Республики" Рижское агентство памятников (RPA) констатировало, что на этот ограждение распространяются положения закона о соответствии объекта подлежащим демонтажу признакам. Поэтому муниципалитет вынужден его демонтировать.

Согласно распоряжению исполнительного директора Рижской думы, RPA уже готовит решение думы и, скорее всего, оно будет принято в сентябре. Таким образом самоуправление обязалось демонтировать элементы ограждения набережной улицы Мукусалас до 15 ноября.

Как и в случае с другими подлежащими демонтажу объектами, и в этом случае сначала соответствующий комитет думы должен будет принять решение о демонтаже ограждения. После это решение должно быть поддержано на заседании столичной думы.

Как сообщалось ранее, портал Delfi уже писал об упомянутой советской символике на ограждении набережной еще в 2016 году. В полиции тогда отметили, что общего ограничения на использование символики СССР нет.

Еще в 2016 году Департамент сообщения Рижской думы заявил, что демонтаж и реконструкция забора затруднены. Однако на тот момент недавно завершился конкурс проектов реконструкции променада на набережной Мукусалас — его планировалось завершить к 2018 году.