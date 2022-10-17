Советские памятники в Даугавпилсе: VARAM ожидает демонтажа мемориалов до конца октября

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) ожидает, что памятники в Даугавпилсе, прославляющие тоталитарный режим, будут снесены до конца месяца, сообщили агентству LETA в министерстве.

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VARAM получило официальную информацию от самоуправления, которая письменно подтверждает, что объекты будут снесены до конца месяца.

Министерство продолжит контроль за выполнением работ.

VARAM напоминает, что закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" возлагает на самоуправления обязанность демонтировать указанные объекты до 15 ноября этого года.

Как сообщалось, на прошлой неделе Даугавпилсская городская дума приняла решение не выделять средства на демонтаж объектов, прославляющих советскую власть в городе, обосновав это заключением финансового отдела самоуправления о том, что в бюджете самоуправления не предусмотрены средства в размере 57 387 евро на демонтажные работы.