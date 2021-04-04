Советы глав христианских конфессий Латвии: Молиться за Левитса, не бояться смерти и слушаться правительство

В воскресенье, 4 апреля, когда католики и лютеране празднуют Пасху, представители крупнейших христианских конфессий Латвии в эфире LTV призвали жителей страны не бояться пандемии и верить в будущее.

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В частности, архиепископ Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич пожелал народу "открыться для присутствия вознесенного Христа", так как, по словам священника, "он здесь и сейчас начал нас преображать".

"Нам не стоит бояться ни смерти, ни пандемии", — полагает Станкевич.

В свою очередь, представляющий православное ответвление христианства митрополит Рижский и всея Латвии Александр в своем обращении к населению указал, что в нынешней сложной ситуации, распространяющейся на весь мир, обязательно следует выполнять все принятые правительством Латвии решения и распроряжения. Александр также выразил благодарность медикам за их работу и отметил, что сейчас не следует поддаваться панике и впадать в отчаяние. Верующие люди должны быть оптимистами, так как жизнь продолжается, наступает весна и на улице светит солнце.

Митрополит призывал латвийцев молиться за землю Латвии, за президента Эгилса Левитса, за правительство, за народ и за каждого человека в отдельности.

Архиепископ Лютеранской церкви Янис Ванагс заметил, что "уже год как реалии жизни пытаются нас рассеять как прихожан Христа, сделав обряды богослужения воспоминаниями минувших дней, а воскресшего Христа — словно призраком". Однако он призвал "не позволить этому произойти".

Епископ Союза приходов баптистов Латвии Каспар Штернс призвал людей "искать спасение в том, что вечно, а не стремиться к тому, что преходяще и временно", чтобы не испытывать впоследствии разочарование и еще большую внутреннюю пустоту.