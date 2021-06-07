Союз самоуправлений попросил правительство пояснить высказывания министра Эглитиса

Латвийский Союз самоуправлений обратился к высокопоставленным должностным лицам с просьбой пояснить публичные высказывания министра благосостояния Гатиса Эглитиса (НКП) о том, что партии правительства “в первую очередь будут заботиться о своих самоуправлениях”, передает LETA.

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Письмо от имени главы союза Гинтса Каминскиса было направлено премьер-министру Кришьянису Кариньшу (Новое Единство), министру финансов Янису Рейрсу (Новое Единство) и министру благосостояния.

Каминскис указал, что финансирование из фондов ЕС “критически важно, чтобы обеспечить дальнейший экономический рост и улучшение конкурентоспособности государства и самоуправлений, а также снизить социально экономические различия между регионами, в особенности для снижения последствий Covid-19 в каждом самоуправлении”. Глава Союза самоуправлений указал, что высказывания Эглитиса вызвали серьёзное беспокойство в самоуправлениях, особенно в контексте административно-территориальной реформы.

Как уже сообщалось, министр в своем Twitter призвал Латвийское объединение регионов, Союз “зеленых” и крестьян (СЗК) и “Согласие” сильно не радоваться победе на муниципальных выборах, так как “рестарт правительства 3 июня значит, что большой поток денег фондов ЕС и Механизма восстановления и устойчивости будут контролировать четыре коалицонные партии, которые в первую очередь будут заботится о своих самоуправлениях”.

Позже министр удалил этот твит, хотя и подтвердил агентству LETA, что он его написал сам, с целью высказаться об устоявшейся практике по распределению средств, когда наибольшую финансовую поддержку получали самоуправления под руководством СЗК.