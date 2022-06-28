Союз самоуправлений: с 1 июля трем тысячам украинских беженцев придется искать новое жилье

С 1 июля, когда вступит в силу сокращенная поддержка по размещению украинских беженцев, около 3000 беженцев будут вынуждены искать другое жилье, заявили агентству LETA в Латвийском союзе самоуправлений (ЛСС).

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Квоты на размещение беженцев достигнуты не только в Риге, но и, например, в Резекне, Резекненском крае, Саулкрастском, Тукумсском, Вараклянском, Сигулдском и других краях.

ЛСС напоминает, что государство взяло на себя обязательство принимать беженцев из Украины, делегировав выполнение этой задачи самоуправлениям, и должны быть выделены соответствующие средства на проживание, питание и другую помощь.

Самоуправления до сих пор оказывали и будут оказывать всю необходимую помощь гражданскому населению Украины, однако важно, чтобы государство выполняло свои обязательства, создав адекватную систему поддержки, и своевременно возмещало все расходы самоуправлениям.

Сейчас со стороны государства все еще неясны долгосрочные решения по приему беженцев, но самоуправления должны быть уверены, что все расходы, связанные с приемом беженцев, будут возмещены и не нанесут убытков муниципальному бюджету. Нужно также готовиться к сложной ситуации в новом отопительном сезоне.

Как сообщалось, без получения вспомогательного финансирования Рига с 1 июля прекратит прием новых украинских беженцев. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

На данный момент 1800 украинцев проживают в туристических местах размещения в Риге.