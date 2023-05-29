Союз самоуправлений: Сейм показал, что умеет оперативно принимать решения

Решение парламента об объявлении 29 мая выходным днем показало, что Сейм способен оперативно принимать решения, заявил глава Латвийского союза самоуправлений Гинт Каминскис.
Он признал, что местные органы сегодня столкнутся с некоторыми неудобствами при организации процессов. Во время пандемии Covid-19 самоуправления научились работать быстрее и справятся с этой ситуацией.
Каминскис подчеркнул, что главное - не забыть о том позитивном заряде, который Латвия получила в воскресенье благодаря бронзовым медалям хоккеистов. Его ощутили даже те, кто не является фанатом хоккея.
"Неудобства забудутся, а позитивное останется", — добавил Каминскис.
Как сообщалось, сборная Латвии завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, обыграв в Тампере в матче за третье место сборную США.