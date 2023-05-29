Союз самоуправлений: Сейм показал, что умеет оперативно принимать решения

Решение парламента об объявлении 29 мая выходным днем показало, что Сейм способен оперативно принимать решения, заявил глава Латвийского союза самоуправлений Гинт Каминскис.

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Он признал, что местные органы сегодня столкнутся с некоторыми неудобствами при организации процессов. Во время пандемии Covid-19 самоуправления научились работать быстрее и справятся с этой ситуацией.





Каминскис подчеркнул, что главное - не забыть о том позитивном заряде, который Латвия получила в воскресенье благодаря бронзовым медалям хоккеистов. Его ощутили даже те, кто не является фанатом хоккея.





"Неудобства забудутся, а позитивное останется", — добавил Каминскис.





Как сообщалось, сборная Латвии завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, обыграв в Тампере в матче за третье место сборную США.