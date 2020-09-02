Союз самоуправлений выступает против перераспределения доходов от подоходного налога

Предложенное Министерством финансов перераспределение доходов от подоходного налога с населения в пользу государства приведет к несоразменому сокращению доходов самоуправлений, заявил председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтc Каминскис сегодня утром в интервью Латвийскому радио.

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Он пояснил, что поступления от подоходного налога являются крупнейшими налоговыми доходами бюджетов самоуправлений. "Такое большое сокращение в течение года однозначно является несоразмерным", - подчеркнул глава союза. При этом он добавил, что, например, в Эстонии идет обсуждение противоположной идеи - как преобразовать подоходный налог в муниципальный налог.

Стоит отметить, что в Эстонии подоходный налог с работников меньше чем в Латвии - 20%, тогда как в Латвии эта ставка составляет 23%. К тому же, в Эстонии единый необлагаемый минимум составляет 500 евро в месяц. В Латвии это максимум 300 евро, а для зарплат выше 1200 евро необлагаемый минимум не применяется.

Каминскис подчеркнул, что в следующем году самоуправления должны дополнительно найти в своих бюджетах в общей сложности около 50 млн евро, которые необходимы в связи с повышением уровня гарантированного минимального дохода, жилищными пособиями, повышением минимальной заработной платы в учреждениях самоуправлений, повышением заработной платы учителей дошкольных учреждений, внедрением административно-территориальной реформы и т.д.

Глава Союза самоуправлений также отметил, что снижение доходов самоуправлений нельзя будет компенсировать с помощью краткосрочных финансовых инструментов, таких как деньги фондов Европейского союза, поскольку они выделяются на конкретные цели, а самоуправлениям фактически потребуется финансирование для выполнения своих прямых функций.

Каминскис добавил, что, даже если доходы, не полученные от подоходного налога, будут компенсированы самоуправлениям в виде дотаций, это не будет хорошим решением, поскольку в таком случае дотации придется запрашивать каждый год, что помешает самоуправлениям планировать свои расходы в долгосрочной перспективе.

По его словам, до этого союз вообще не был вовлечен в дискуссию о возможном перераспределении доходов от подоходного налога, и "это абсолютно неправильно".

Как сообщалось, чтобы найти деньги на увеличение зарплат медиков и решить вопрос с зарплатами педагогов, Минфин предлагает увеличить пропорцию поступлений от подоходного налога в пользу государства. Сейчас в бюджеты самоуправлений поступает 80% налога, в госбюджет - 20%, Минфин же предлагает увеличить долю государства до 25%.