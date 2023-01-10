Союз "зеленых" и крестьян инициирует всенародные выборы президента

Оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян подал на рассмотрение парламент проект поправок к Сатверсме, предусматривающие, что президента Латвии должны избирать граждане страны, а не депутаты Сейма, как это происходит сейчас.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предлагается установить, что президент государства должен избираться голосованием граждан Латвии на всеобщих, равных, прямых и тайных выборах.

В аннотации к поправкам оппозиционные политики поясняют, что в обществе и среди экспертов уже некоторое время ведутся дискуссии о всенародно избранном президенте и возможном месте этого института в системе государственного управления.

"Депутаты Сейма от Союза "зеленых" и крестьян считают, что, предоставление гражданам Латвии возможности избирать президента страны, даст им возможность в большей степени влиять на политические процессы и участвовать в решения важных для государства вопросов", — говорится в аннотации.

"События в мире и реакция на них руководителей государств, а также авторитет в международных отношениях требуют от президента большего мандата, который он мог бы получить, если бы были внесены поправки в Сатверсме", — подчеркивает СЗК.

Напомним, что в июле этого года истекает срок полномочий президента Латвии Эгила Левитса. Сейму предстоят выборы президента страны. Пока Левитс не определился с тем, выдвинет ли он свою кандидатуру повторно, а политические партии не торопятся выражать ему или какому-либо другому кандидату поддержку.

Следует отметить и то, что идея ввести институт всенародно избираемого президента — не нова: это предложение регулярно фигурирует в предвыборных программах партий и даже выносится на голосование в Сейм. Однако считается, что мандат всенародного избранного президента должен быть шире (больше полномочий), чем у президента, избираемого депутатами Сейма. Латвия является по Сатверсме парламентской республикой, и усиление роли президента — в случае, если его мандат становится шире — может привести к дальнейшему реформированию системы госуправления.

Необходимо также отметить, что коалиционный договор между правящями "Новым Единством", "Объединенным списком" и Национальным объединением гласит, что решение о внесении изменений в Сатверсме эти три политические силы могут принять только на основе консенсуса. Традиционно коалиция отвергает предложения, исходящие от оппозиции.