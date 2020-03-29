Создан мультфильм "Оставайся дома, супергерой!", который объясняет детям ситуацию с Covid-19

На канале Youtube появился созданный международной командой анимационный фильм "Останься дома, супергерой!" по сценарию британского автора Софии Марш, который простыми словами объясняет детям, что происходит. Доступны версии уже на семи языках, в том числе — на русском и латышском.

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Посмотрите историю обычного мальчика Вильяма, который получил шанс стать супергероем, и обсудите это со своими детьми, призывает координатор проекта Mydadreads Кристапс Кулпе. Он предлагает обсудить с детьми такие вопросы:

Как звали главного героя?

Что обсуждалось в новостях?

Какие изменения произошли в распорядке дня мальчика и его семьи?

Как чувствовал себя мальчик?

Что мама объяснила ему?

Кем стал мальчик?

Что нужно использовать мальчику, чтобы решить большую проблему?

Какие забавные вещи придумал мальчик, чтобы остаться дома?

Мультфильм опубликован на сайте Министерства культуры Латвии, в E-klase, циркулирует в сети facebook и на youtube.

Тем временем россияская киностудия "Сюзмультфильм" подготовила серию коротких роликов с героями советских мультфильмах о правилах поведения во время пандемии. Персонажи популярных мультфильмов — Карлсон, Винни-Пух и герои "Простоквашино" — рассказывают зрителям о том, как сохранить здоровье и спокойствие при пандемии, заявили в пресс-службе. Посмотреть ролики можно в официальных аккаунтах "Союзмультфильма" в социальных сетях. Например, здесь.

