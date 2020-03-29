Создан мультфильм "Оставайся дома, супергерой!", который объясняет детям ситуацию с Covid-19

На канале Youtube появился созданный международной командой анимационный фильм "Останься дома, супергерой!" по сценарию британского автора Софии Марш, который простыми словами объясняет детям, что происходит. Доступны версии уже на семи языках, в том числе — на русском и латышском.
Посмотрите историю обычного мальчика Вильяма, который получил шанс стать супергероем, и обсудите это со своими детьми, призывает координатор проекта Mydadreads Кристапс Кулпе. Он предлагает обсудить с детьми такие вопросы:
- Как звали главного героя?
- Что обсуждалось в новостях?
- Какие изменения произошли в распорядке дня мальчика и его семьи?
- Как чувствовал себя мальчик?
- Что мама объяснила ему?
- Кем стал мальчик?
- Что нужно использовать мальчику, чтобы решить большую проблему?
- Какие забавные вещи придумал мальчик, чтобы остаться дома?
Мультфильм опубликован на сайте Министерства культуры Латвии, в E-klase, циркулирует в сети facebook и на youtube.
Тем временем россияская киностудия "Сюзмультфильм" подготовила серию коротких роликов с героями советских мультфильмах о правилах поведения во время пандемии. Персонажи популярных мультфильмов — Карлсон, Винни-Пух и герои "Простоквашино" — рассказывают зрителям о том, как сохранить здоровье и спокойствие при пандемии, заявили в пресс-службе. Посмотреть ролики можно в официальных аккаунтах "Союзмультфильма" в социальных сетях. Например, здесь.