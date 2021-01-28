Создан портал для ранней регистрации на вакцинацию против Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Для ранней регистрации на вакцинацию против Covid-19 создан специальный портал — manavakcina.lv, однако в настоящее время он работает в тестовом режиме. Об открытии портала для общего пользования будет объявлено публично, говорится в сообщении Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) в Twitter.

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SPKC пишет, что сегодня, 28 января, страница временно работает в тестовом режиме, поэтому все регистрации сейчас недействительны.

Министр здравоохранения Дэниель Павлютс также указал в Twitter, что сайт находится в стадии разработки и публичный доступ к нему пока будет закрыт.

"Улучшим и официально сообщим о запуске инструмента для ранней регистрации", - написал Павлютс.

Сайт разработан как инструмент, который поможет гражданам подать заявку на раннюю регистрацию для прививки от Covid-19 в соответствии с улучшенным планом вакцинации, представленным на заседании правительства в четверг.

План вакцинации населения Латвии заключается в том, чтобы как можно скорее привить как минимум 70% всего взрослого населения страны, что сделает возможным появление коллективного иммунитета к Covid-19. Для достижения этой цели в плане также обозначена цель информационных кампаний — 60-70% латвийцев должны верить в эффективность вакцины и пойти в пункты вакцинации, когда придет их очередь делать прививки.

Для достижения этой цели планируется создать систему вакцинирования с производительностью 100 000 вакцинаций в неделю, что соответствует прогнозируемой скорости доставки вакцин и позволяет быстро израсходовать весь поставленный объем.

В то же время предусматривается ускоренный вариант с использованием до 150 000 доз в неделю, чтобы предотвратить накопление вакцин, если вакцины будут приходить быстрее предполагаемых сроков.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Даниэл Павлютс
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