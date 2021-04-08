Создана комиссия парламентского расследования ошибок, допущенных во время кризиса Covid-19

Сейм по инициативе оппозиционных депутатов решил создать комиссию парламентского расследования, чтобы оценить, какие ошибки правительство допустило во время кризиса Covid-19, сообщает LETA.

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Комиссия будет работать полгода.

Инициативу по созданию комиссии, “чтобы расследовать ошибочные действия правительства Латвии в процессе преодолении пандемии Covid-19, назвав имена политических должностных лиц, вызвавших необратимо негативные последствия для Латвии” подписались депутаты Союза “зеленых” и крестьян, “Согласия” и не принадлежащие к фракциям депутаты.

Депутат Сейма Викторс Валайнис (СЗК) указал, что о необходимости созвать комиссию свидетельствуют ответы, которые депутаты получают на свои вопросы, а также то, что правительство недостаточно отвечает на вопросы журналистов.

По мнению политика, комиссия должна будет работать с целым рядом вопросов, в том числе с закупками масок и закупками вакцин.