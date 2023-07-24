Создана петиция по снижению возраста, с которого можно не сдавать латышский для ВНЖ
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На портале общественных инициатив Manabalss появилась петиция, призывающая снизить возрастной порог для освобождения от экзамена по латышскому языку для граждан России, которые хотят сохранить ВНЖ Латвии.

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Автор петиции призывает освобождать от экзамена не с 75, а с 65 лет. Авторы ссылаются омбудсмена Юриса Янсонса, который в своем докладе премьер-министру Кришьянису Кариньшу сообщил, что у людей старше 65 лет могут быть проблемы с тем, чтобы сдавать экзамен электронно, поскольку не все люди этого возраста умеют пользоваться компьютером.

На данный момент 44% тех, кого касается изменение закона, из-за которого граждане России должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить постоянный вид на жительство в Латвии — люди в возрастной группе от 65 до 75 лет, пишет автор петиции Ольга Петкевич.

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