Создана петиция по снижению возраста, с которого можно не сдавать латышский для ВНЖ

На портале общественных инициатив Manabalss появилась петиция, призывающая снизить возрастной порог для освобождения от экзамена по латышскому языку для граждан России, которые хотят сохранить ВНЖ Латвии.

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Автор петиции призывает освобождать от экзамена не с 75, а с 65 лет. Авторы ссылаются омбудсмена Юриса Янсонса, который в своем докладе премьер-министру Кришьянису Кариньшу сообщил, что у людей старше 65 лет могут быть проблемы с тем, чтобы сдавать экзамен электронно, поскольку не все люди этого возраста умеют пользоваться компьютером.

На данный момент 44% тех, кого касается изменение закона, из-за которого граждане России должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить постоянный вид на жительство в Латвии — люди в возрастной группе от 65 до 75 лет, пишет автор петиции Ольга Петкевич.