Создана правительственная группа для устранения экономических последствий Covid-19

По поручению премьер-министра Кришьяниса Кариньша создана группа управления поддержкой бизнеса и работников для оперативного устранения экономических последствий Covid-19, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.

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Группу возглавит министр финансов Янис Рейрс. Совещание начнется в 9:15 в помещениях Министерства финансов. Будет продолжена работа, начатая в пятницу на совещании с президентом Банка Латвии, председателем Комиссии рынка финансов и капитала и ответственными министрами.

По словам Кариньша, цель состоит в том, чтобы по возможности быстрее предложить предпринимателям и работникам решения, которые облегчили бы краткосрочные экономические проблемы, связанные с пандемией коронавируса, чтобы при этом не прекратился бизнес и не были уволены работники. Премьер обещал, что поиск решений будет вестись в тесном сотрудничестве с предпринимательскими организациями.

В рабочую группу войдут представители Банка Латвии, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийского союза свободных профсоюзов, Министерства экономики, бюро премьер-министра, Службы госдоходов и Финансового учреждения развития Altum.

В пятницу Кариньш заявил, что государство выделит до миллиарда евро на поддержку бизнеса через разные механизмы финансирования.