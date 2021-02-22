Созвано совещание ответственных служб о возможном паводке в Латвии

Сегодня министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс созвал совещание ответственных лиц министерства и подведомственных учреждений о возможном паводке в Латвии и необходимых действиях, сообщила советник министра Агнесе Варпиня.

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В случае наводнений меры по борьбе с ними осуществляются несколькими учреждениями — Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, самоуправлениями, местными комиссиями по гражданской обороне, Государственной пожарно-спасательная службой, Latvenergo, Государственной и муниципальной полицией и др.

Максимальные уровни весеннего паводка и начало ледохода будут зависеть от скорости наступления весны и количества осадков в феврале и марте.

При благоприятных метеорологических условиях, то есть при постепенном и медленном повышении температуры и малом количестве осадков, паводок может протекать постепенно, без резких изменений уровня воды, ведущих к затоплению.

По последним прогнозам синоптиков, оставшиеся дни февраля в Латвии будут теплыми, снег растает. Наиболее резкое повышение уровня воды ожидается в малых реках в западной и центральной частях страны. Местами могут быть затоплены поймы.

В реках Видземе и Латгале самый высокий уровень воды ожидается в начале марта или позже.