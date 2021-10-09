Спад к концу октября или по 10 000 больных в день к январю? Эксперты дают прогнозы по Covid-19

Профессор Байба Розентале ответила на вопросы:

Что значит тяжелое состояние?

Это выраженная интоксикация — высокая температура, резкая слабость, нехватка воздуха… Человек сам не свой. Очень тяжелое состояние — это когда мы видим объективные изменения, особенно кислородную зависимость: в легких образуются тромбы, мы вдыхаем воздух, но кислород не проходит через артерии…

Есть ли лекарство от ковида?



Есть противовирусный препарат. В прошлом году Европейской и Американское агентство зарегистрировали Remdesivir — он дается только стационарно и внутривенно и противостоит легочной недостаточности, от которой и погибают люди.

Кто болеет тяжелее?



Тяжелее болеют люди с сопутствующими заболеваниями. Если при гриппе это, в первую очередь, сердечно-сосудистые заболевания, то тут — эндокринные, в первую очередь — лишний вес, нарушение обмена глюкозы, сахарный диабет. И лишь потом идут заболевания иммунной системы, сердечно-сосудистые, легочные и другие, в том числе хронические почечные.

Какие противопоказания для вакцинации?



Люди часто говорят: у меня сто болезней — куда еще?! Именно, чем больше болезней, тем больше надо защищаться от инфекционных заболеваний, если есть возможность. Тут она есть и доступная.

Как много невакцинированных в больнице?

С 1 августа в Центре инфектологии попали 50 вакцинированных пациентов, которые равномерно распределены между разными вакцинами. Трое — с неполным курсом или однофазной вакциной.

Можно ли доказать, что заболевший невакцинирован?

Точно — нет. Все вакцины не дают 100% защиты. Самая эффективная по инструкции — "Файзер", потом идут "Модерна" и "Джонсон". У здоровых людей и иммунитет образуется лучше. В группах риска антитела могут не образоваться или это будут низкие титры, хоть и защитные, но нейтрализуют часть вирусов — человек сильно не заболевает.

У вакцинированных людей есть спайк-антиген, который на поверхности вируса, — он присоединяет вирус к эпителиальной клетке. Против него и образуются антитела. Но точно сказать, что эти люди не получили вакцину до заболевания нельзя. Заболевшие могли относиться к группе, у которой после прививки не образовались антитела… Но мошенничество совершенно неразумно со стороны пациента.

Совместима ли вакцина от ковид с вакциной от гриппа?

Без проблем! Если приходите за второй или третьей дозой вакцины от коронавируса, можно тут же в другой плечо уколоть вакцину от гриппа. Также для тех, кто регулярно болеет бронхитами, возбудители которых "стерптококкус пневмония" (так называемые "пневмококки"), советую раз в жизни сделать прививку и от них — это не для всех, а для групп риска, а с возрастом — особенно. Ведь даже в развитых странах люди умирают от бактериальных воспалений легких, вызванных этим возбудителем.

Чем привита сама Розентале?

Сама я в возрасте старше 60 лет должна ежегодно вакцинироваться от гриппа, раз в жизни против пневмококковой инфекции, теперь и от коронавируса. Я получила векторную "Астра Зенека" 10 февраля и 10 марта, а в понедельник получу третью, такую же.

Правда, что переболеют все невакцинированные?

Да. Но 80 процентов — в легкой форме или без симптомов. Мы беспокоимся за тяжелых, которым нужны койка, врач и медсестра. Надеюсь все же, что повторения ситуации в Италии не будет.