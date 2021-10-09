Спад к концу октября или по 10 000 больных в день к январю? Эксперты дают прогнозы по Covid-19

Правда ли что все невакцинированные переболеют? Сколько из них попадут в больницу? Что будет, если не вводить ограничения? Есть ли лекарство от ковид? Какие противопоказания от прививки? Можно ли узнать, что заболевший не был вакцинирован? Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья и Министерствo здравоохранения организовали в сети Facebook первую интерактивную дискуссию с инфектологом Байбой Розентале и эпидемиологом Никитой Троянским. Задать вопросы мог любой. Предлагаем пересказ.
В Латвии уже более половины жителей получили хоть одну прививку. Но для того, чтобы остановить суперинфекционный штамм "дельта" этого мало — с понедельника вводится ряд ограничений, без которых процесс заполняемости больниц вышел бы из-под контроля. Осознав, что в большинстве случаев люди предпочтут получать сведения на родном языке, а в официальных учреждениях проверенная информация доступна только на государственном, Министерство здравоохранения организует встречи с экспертами в сети Facebook на русском языке.
Руководитель Латвийского центра инфектологии профессор Байба Розентале дала свою раскладку по сценариям развития заболевания Covid-19.
Эпидемиолог-аналитик Никита Троянский не согласился с опытным профессором. Просчитанная Никитой с коллегами эпидемиологическую модель говорит, что при сегодняшних показателях без радикальных ограничений ситуация до Нового года будет развиваться самым драматическим образом.
Никита предупредил, что его "модель не создана для точных прогнозов будущего, а скорее, для сравнения того, какие ограничения принимать, а они будут приняты, значит, такие числа не будут достигнуты. Модель берет в расчет и уровень вакцинации. Сейчас порядка 820 тысяч людей не имеют защиты — ни вакцинированы, ни переболели. Если каждый десятый попадет в больницу — это 80 000, даже если их распределить на 50 недель — больницы перегружены. Вакцинацию надо пройти, особенно в группах риска. Сейчас каждый день будет "русской рулеткой".
Профессор Байба Розентале ответила на вопросы:
Что значит тяжелое состояние?
Это выраженная интоксикация — высокая температура, резкая слабость, нехватка воздуха… Человек сам не свой. Очень тяжелое состояние — это когда мы видим объективные изменения, особенно кислородную зависимость: в легких образуются тромбы, мы вдыхаем воздух, но кислород не проходит через артерии…
Есть ли лекарство от ковида?
Есть противовирусный препарат. В прошлом году Европейской и Американское агентство зарегистрировали Remdesivir — он дается только стационарно и внутривенно и противостоит легочной недостаточности, от которой и погибают люди.
Кто болеет тяжелее?
Тяжелее болеют люди с сопутствующими заболеваниями. Если при гриппе это, в первую очередь, сердечно-сосудистые заболевания, то тут — эндокринные, в первую очередь — лишний вес, нарушение обмена глюкозы, сахарный диабет. И лишь потом идут заболевания иммунной системы, сердечно-сосудистые, легочные и другие, в том числе хронические почечные.
Какие противопоказания для вакцинации?
Люди часто говорят: у меня сто болезней — куда еще?! Именно, чем больше болезней, тем больше надо защищаться от инфекционных заболеваний, если есть возможность. Тут она есть и доступная.
Как много невакцинированных в больнице?
С 1 августа в Центре инфектологии попали 50 вакцинированных пациентов, которые равномерно распределены между разными вакцинами. Трое — с неполным курсом или однофазной вакциной.
Можно ли доказать, что заболевший невакцинирован?
Точно — нет. Все вакцины не дают 100% защиты. Самая эффективная по инструкции — "Файзер", потом идут "Модерна" и "Джонсон". У здоровых людей и иммунитет образуется лучше. В группах риска антитела могут не образоваться или это будут низкие титры, хоть и защитные, но нейтрализуют часть вирусов — человек сильно не заболевает.
У вакцинированных людей есть спайк-антиген, который на поверхности вируса, — он присоединяет вирус к эпителиальной клетке. Против него и образуются антитела. Но точно сказать, что эти люди не получили вакцину до заболевания нельзя. Заболевшие могли относиться к группе, у которой после прививки не образовались антитела… Но мошенничество совершенно неразумно со стороны пациента.
Совместима ли вакцина от ковид с вакциной от гриппа?
Без проблем! Если приходите за второй или третьей дозой вакцины от коронавируса, можно тут же в другой плечо уколоть вакцину от гриппа. Также для тех, кто регулярно болеет бронхитами, возбудители которых "стерптококкус пневмония" (так называемые "пневмококки"), советую раз в жизни сделать прививку и от них — это не для всех, а для групп риска, а с возрастом — особенно. Ведь даже в развитых странах люди умирают от бактериальных воспалений легких, вызванных этим возбудителем.
Чем привита сама Розентале?
Сама я в возрасте старше 60 лет должна ежегодно вакцинироваться от гриппа, раз в жизни против пневмококковой инфекции, теперь и от коронавируса. Я получила векторную "Астра Зенека" 10 февраля и 10 марта, а в понедельник получу третью, такую же.
Правда, что переболеют все невакцинированные?
Да. Но 80 процентов — в легкой форме или без симптомов. Мы беспокоимся за тяжелых, которым нужны койка, врач и медсестра. Надеюсь все же, что повторения ситуации в Италии не будет.