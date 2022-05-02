Спаритис уходит из Рижского совета по памятникам: мало профессионализма, но много политики

Искусствовед и профессор Латвийской академии художеств Оярс Спаритис принял решение покинуть Рижский совет по памятникам, возражая таким образом против непоследовательности и нехватки профессионализма. Также эксперт указал, что в работе совета стало слишком много политики.

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По его словам, последние два года показали, что политические решения зачастую принимаются в противоречии с мнением и опытом архитекторов, скульпторов, искусствоведов или даже грубо навязываются.

"И неизбежно возникают ошибки и недоразумения, когда популистские решения выдаются за мнение специалистов", — заявил Спаритис, добавив, что в данной ситуации не видит возможности продолжать работу в Рижском совете по памятникам. Профессор считает, что подобная деятельность является непродуктивной и вульгарно политизированной.

Он направил председателю Совета Гвидо Принсу заявление, в котором сообщает, что большую часть своего времени он проводит в университете, из-за чего, работая на общественных началах, не может присутствовать на многих заседаниях Рижского совета по памятникам.

"Возражая против непоследовательности и непрофессионализма в деятельности Совета по памятникам и принимаемых им решений, считаю, что мое дальнейшее участие в Совете и принятие им решений несовместимо с моими этическими и профессиональными убеждениями", — заявил Спаритис в своем заявлении.

Спаритис попросил освободить его от членства в Рижском совете по памятникам и не связывать его имя с решениями Совета от 29 апреля 2022 года, так как он не участвовал в этом заседании.

Как уже сообщалось ранее, 29 апреля Совет поддержал переименование памятника в парке Победы. Совет по памятникам, в который входят депутаты думы и эксперты в разных областях, почти четыре часа обсуждал, как может называться памятник в парке Победы. Пока неясно, каким может быть новое название памятника.

Было принято решение провести юридические консультации и уточнить новое название до следующего заседания.

Изначальное название монумента — Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков (неофициально памятник Победы).