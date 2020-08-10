"Спасибо благожелателям!" Глава Русского театра Дана Бйорк объяснила, за что ее оштрафовал KNAB

Вчера Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) сообщило агентству LETA о том, что наложило штраф 150 евро на директора Рижского русского театра им. М.Чехова Дану Бйорк за незаконное совмещение должностей "в другом частном предприятии". Ночью глава театра пояснила на своей странице Facebook, в чем состоит ее "преступление".

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"Коротко о фактах: с 2018 года до 2020 года зарегистрированное на мое имя предприятие (оборот 0 евро 0 евроцентов) находится в процессе ликвидации. Этот процесс кажется нескончаемым, хотя со своей стороны приложила все усилия для самого быстрого достижения результата. Полтора года!!! Нет, 1 год и 9 месяцев!! — пишет Дана Бйорк в Facebook, поблагодарив недремлющих благожелателей за PR-акцию. — Так мы и приходим к громкой формулировке — незаконное совмещение должностей. В данном случае — "на бумаге" (потому что предприятие не ликвидировано, а в процессе). По-человечески работников KNAB можно понять, поскольку с точки зрения закона предприятие существует".

Дана рассказывает, что ей дали возможность после составления протокола подробно описать ситуацию со своей стороны. "Жду, жду, жду, жду протокола. Не дождалась. Звоню в KNAB… ха! Оказалось, что протокол давно отправлен по электронной почте, но адресата не достиг. И уже давно принято решение об административном штрафе в 150 евро… Хорошо, что успела своевременно перевести на счет государства деньги, потому что о принятом решении не была информирована".

По мнению Даны Бйорк, на течение этого процесса, несомненно, оказали влияние ограничения в связи с COVID-19, в разгар которых история со штрафом развернулась. Они сделали невозможными очные встречи, а система электронной переписки была не на высоте. "Оказалось, что заказные письма от государственных организаций тоже "не в моде" — отменены. Да и дело-то старое — прошло уже три месяца, что не мешает поговорить о нем сейчас".

Как свидетельствуют данные портала Firmas.lv, принадлежащее в свое время Дане Бйорк предприятие работало в сфере трудоустройства артистов. С августа 2018 года оно находилось в процессе ликвидацииировано, который закончился в мае этого года. По информации

KNAB за незаконное совмещение должностей последнее время штрафовались и другие должностные лица, в частности чиновники самоуправления. В отдельных случаях, Бюро признало такие административные проступки малозначительными и ограничилось предупреждением. В данном случае решили иначе.

Актриса Дана Бйорк стала директором Рижского русского театра им. М. Чехова с начала 2018 года.