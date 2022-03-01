"Спасибо каждому!". Левитс поблагодарил латвийцев за помощь украинцам
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Эгилс Левитс поблагодарил неправительственные организации (НПО) и латвийцев за оказание поддержки Украине, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента.

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Во вторник, 1 марта, Левитс встретился с представителями НПО, чтобы обсудить их опыт оказания помощи населению Украины и украинским беженцам в Латвии. Президент поблагодарил гражданское общество за инициативу и самоотверженную работу, проделанную за столь короткое время.

"Объем работы, проделанный латвийским неправительственным сектором за несколько дней, свидетельствует о высоком чувстве миссии, профессиональности, сплоченности и хорошей координации", — указал Левитс.

Представители НПО подчеркнули, что желание жителей Латвии оказать поддержку очень велико, однако важно эту помощь контролировать. В этом помогает платформа palidziukrainai.lv, предусмотренная для оказания гуманитарной и гражданской помощи.

В свою очередь, через благотворительную организацию Ziedot.lv жители могут оказать финансовую помощь украинцам. На данный момент латвийцы уже пожертвовали 3,5 миллиона евро.

"Солидарность с Украиной чрезвычайно важна, потому что украинцы сейчас защищают наши и европейские ценности. Спасибо каждому латвийцу! Трогательно видеть эту огромную людскую отзывчивость", — заявил Левитс.

Как сообщалось ранее, жители Латвии и предприятия жертвуют средства, медикаменты, вещи и продукты украинцам.

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