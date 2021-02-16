Специалист: вряд ли случится такое, что для полетов в другие страны начнут требовать паспорт вакцинации
Foto: Pixabay

В случае, если одна из крупных авиакомпаний введет требование для пассажиров иметь при себе свидетельство о сделанной прививке от Covid-19, она рискует потерять очень большую часть клиентов. Такой прогноз агентству LETA сделала председатель председатель правления Латвийской ассоциации агентов и операторов туризма Инга Каваца.

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При этом она отметила, что выражает свое мнение как специалист, а не как представитель Ассоциации.

"Я думаю, что авиакомпании не будут вводить такое. Хотя где-то разговоры идут, в итоге все равно будет очень много исключений", — прогнозирует Каваца.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Германии изучает предложение о создании "паспорта вакцинации" Евросоюза в связи с пандемией коронавируса. Великобритания же, в свою очередь, не планирует вводить паспорта вакцинации от коронавируса нового типа, сообщил министр по делам вакцинации Надхим Захави в эфире телеканала Sky News.

"Мы определенно не собираемся вводить его (паспорт вакцинации) в рамках программы внедрения вакцины", — заявил Захави.

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Вакцинация Великобритания Евросоюз
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