Специалисты: акустические полосы на дорогах не портят покрышки

На некоторых латвийских дорогах появились акустические полосы — "ямки", наезжая на которые, водитель ощущает вибрацию и слышит шум. Они нужны, чтобы предупредить водителя о выезде на встречную полосу. Жители опасаются, что такое решение портит покрышки их автомобилей и само дорожное покрытие. Опрошенные программой Латвийского телевидения 4.studija эксперты утверждают — поводов для беспокойства нет, сообщает LSM.lv.

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Некий автолюбитель, пожелавший остаться анонимным, сказал передаче: "Я дальнобойщик с большим стажем — 30 лет. Нигде в Европе я не видел такого асфальта, в котором бы ямы появлялись посередине. Это абсурд, нигде такого нет. Есть краска на обочинах со звуковой вибрацией. Одни говорят — чтобы не уснуть. На прошлой неделе человек уснул у Зорги за Иецавой — что это дает?".

Водитель также обеспокоен, что в этих ямках будет собираться вода, портя дорожное покрытие. Кроме того, он опасается, что такое решение портит покрышки, поскольку звук при наезде на такую разметку очень громкий.

Представитель госкомпании Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова сказала: "Латвия в этом смысле не идет каким-то новым путем, наши соседи эстонцы уже долгое время практикуют использование такой акустической разметки. Да и многие другие европейские страны поступают так же. Латвия взяла пример и переняла эту практику, в 2016 году создав акустические полосы на Тинужском шоссе для повышения безопасности дорожного движения.

По словам Кононовой, статистика показывает, что такие полосы работают, поскольку снизилось и количество аварий, и число пострадавших и погибших на участках, где нанесена такая разметка.

Сейчас такие полосы есть на Тинужском шоссе, на участке Бауского шоссе и в других местах.

Акустические полосы нанесены примерно на 200 километрах главных дорог Латвии, где между встречными потоками нет разделительного барьера. Их цель — заставить водителя обратить внимание, что он съехал со своей полосы.

Руководитель "Школы безопасного вождения" Янис Ванкс говорит: "Для Латвии это не слишком старая практика, но в мире есть страны, где при наезде на такие полосы даже воспроизводится определенная мелодия, если по ней проехать на конкретной скорости. На мой взгляд, все, что не усложняет вождение, но предупреждает водителя об опасных участках, перекрестках и прочих вещах, является хорошим делом".

Но влияет ли фрезеровка асфальта на его долговечность?

Предстатель Latvijas Valsts ceļi утверждает: "У нас нет никаких данных о том, что такие полосы драматически ухудшают срок годности покрытия. Конечно, это механическое повреждение, но пока нет никаких данных о том, что это ухудшает срок службы асфальта".

Представитель "Школы безопасного вождения" на этот же вопрос ответил следующее: "Нет, маловероятно. К тому же, мы хорошо знаем, в каком состоянии находятся латвийские дороги как таковые. И мы знаем, что есть много других элементов, которые могут повредить колеса. И это точно не тот случай".

Он пояснил, что края "ямок" акустической разметки не острые, а потому они только производят вибрацию.

"Автопроизводители тоже оборудуют машины системами вибрации, если автомобиль съезжает с полосы — вибрация нужна, чтобы привлечь внимание", — пояснил Ванкс.

Латвия и в дальнейшем намерена наносить акустическую разметку в местах, где будет восстанавливаться дорожное покрытие. Издержки на один километр составляет около тысячи евро (плюс налог на добавленную стоимость), но если посчитать нанесение горизонтальной разметки — краски, то выполнение этих работ обходится примерно в 3 тыс. евро на километр.