Специалисты на русском языке отвечают на вопросы жителей о вакцинации и ревакцинации
Foto: LETA

Кому следует ревакцинироваться от Covid-19 уже сейчас, следует ли делать прививку от гриппа, сможет ли срочная вакцинация спасти Латвию от длительной чрезвычайной ситуации и что нас ждет в ближайшие в ближайшие недели и месяцы? На эти и другие вопросы в прямом эфире отвечают специалисты.

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Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья совместно с Министерством здоровья на странице министерства в социальной сети Facebook организует первую интерактивную дискуссию специалистов по вопросам вакцинации для русской аудитории.

На это раз на вопросы жителей Латвии ответят:

  • Байба Розентале, профессор, руководитель Латвийского центра инфектологии;
  • Никита Троянский, инфекционист и аналитик.



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