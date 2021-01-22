Специалисты предупреждают о быстрорастущей вспышке Covid-19 в Европе
Foto: Pixabay

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) предупреждает, что ситуация с Covid-19 несет в себе высокие риски быстрого распространения нового штамма SARS-CoV-2. Британский штамм может быстро распространиться и в тех регионах, где недавно улучшилась эпидемиологическая ситуация, в том числе в Латвии сообщает ЦПКЗ Латвии.

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В Латвии до сих пор были выявлены пять случаев заражения новым штаммом вируса, а на прошлой неделе был замечено небольшое снижение заболеваемости Covid-19, однако ЦПКЗ указывает, что заболеваемость должна стать намного ниже, чтобы ситуация была под контролем.

“Всем жителям Латвии важно продолжать ответственно соблюдать все установленные в страны меры безопасности, которые направлены на соблюдение социальной дистанции”, - указывают специалисты ЦПКЗ.

Открытие магазинов и очная учеба связаны с дополнительными рисками, так как увеличивают движение людей и контакты в общественных местах, включая общественный транспорт. “Это позволяет новым штаммам коронавируса быстрее распространяться и вызовет ещё один скачок заболеваемости. При нынешних объемах заболеваемости Латвия больше не может это себе позволить”, - указали в ЦПКЗ.

Европейские структуры рекомендовали странам-участницам ЕС особо пристально следить за эпидемиологической ситуацией. В некоторых странах уже наблюдается локальное распространение нового штамма SARS-CoV-2. Опыт этих стран показывает, что распространение нового штамма приводит к повышению нагрузки на систему здравоохранения и существенно увеличивает число смертей. ЕЦПКЗ рекомендует соблюдать стандартные меры предосторожности и воздержаться от незначительных поездок за границу.

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