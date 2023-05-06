Специалисты предупреждают об опасности птичьего гриппа для людей
Foto: DELFI Aculiecinieks

Хотя люди редко заражаются птичьим гриппом, он опасен и для человека, подчеркивают специалисты, призывая людей не посещать пораженные этим заболеванием районы Даугавпилса.

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Директор отдела анализа и профилактики рисков Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), эпидемиолог Юрий Перевощиков рассказал агентству LETA, что вирус, обнаруженный у умерших птиц в Даугавпилсе, опасен для человека.

Поэтому важно не трогать больных или мертвых птиц, не приносить их домой и не допускать контакта с ними домашних животных.

Хотя люди редко заражаются этим вирусом, такие случаи зафиксированы, и каждый второй случай заканчивается летально. Количество случаев заболевания было небольшим, и в основном инфицированные находились в тесном и длительном контакте с птицами, например, работали на фермах.

Получив информацию о птичьем гриппе в Даугавпилсе, ЦПКЗ связался с местной больницей и службой неотложной помощи, чтобы информировать о мерах предосторожности в случае заражения и госпитализации людей.

Перевощиков добавил, что обнаруженный вирус не так заразен, как Covid-19, и что обычные защитные меры — респираторы, маски и специальная одежда — достаточно эффективны для предотвращения заражения.

С другой стороны, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) просит людей не посещать территорию пруда на Эспланаде в Даугавпилсе.

Птицеводы должны соблюдать требования биобезопасности более тщательно, чем когда-либо, и должны немедленно сообщать ветеринару или ПВС о болезни или внезапной смерти домашней птицы.

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