Специалисты призывают не откладывать вакцинацию от гриппа
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В Латвии на сегодняшний день зарегистрировано уже 18 клинических случаев заболевания гриппом. Согласно данным мониторинга, пациенты с гриппом зафиксированы в Риге, Лиепае, Юрмале и Резекне. Также зарегистрировано и 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом типа А, два пациента госпитализированы.

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Медики призывают жителей Латвии вакцинироваться от гриппа, поскольку, как показывает практика прошлых лет, рост заболеваемости этим заболеванием приходится на середину января и длится до середины марта. Вакцину от гриппа можно получить вместе с вакциной от Covid-19.

Также специалисты отмечают, что в этом году жители Латвии гораздо чаще обращаются к семейным врачам с другими инфекциями дыхательных путей. На прошлой неделе на 100 000 жителей зарегистрировано 1716,6 таких случаев. Наиболее высокая интенсивность заболеваемости отмечена среди детей в возрастных группах от 0 до 4 лет, а также от 5 до 14 лет. Чаще всего заболеваемость инфекциями дыхательных путей на прошлой неделе фиксировалась в Лиепае, Риге и Гулбене.

Также отмечается и рост заболеваемости пневмонией. На прошлой неделе медицинская помощь потребовалась 28 пациентам с таким диагнозом. Чаще всего пневмонию регистрировали у детей в возрасте от 0 до 4 лет.

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