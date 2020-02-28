Специальная анкета поможет полиции бороться с насилием в семьях

Для более эффективной борьбы с семейным насилием, Министерство внутренних дел подготовило поправки к правилам. Они подразумевают, что полиция во время вызовов будет заполнять специальный бланк, сообщает агентство LETA.

Бланк — это своего рода анкету, в которой надо указать информацию о конфликте и в течение одного дня передать документ социальной службе. Такая практика позволяет организациям последовательно работать со случаями насилия и предлагать пострадавшим необходимую помощь и поддержку. В свою очередь, полицейский больше не должен быть "психологом" и решать конфликт по сути.

Тогда как социальные службы будут своевременно получать информацию о случаях насилия в том числе о тех людях, которые до сих пор не были в поле зрения социальных служб.

До сих пор такое анкетирование было добровольным, но согласно новым правилам Кабинета министров, оно станет обязательным. Эта анкета будет универсальным документом, информирующем как социальную службу, так и суды.